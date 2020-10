El voto del alcalde salva al PP de reclamar a Eva Ortiz y a sus exediles 4,7 millones

PSOE y Cambiemos pretendían exigir la responsabilidad por el voto emitido en 2007 por los 14 ediles del PP, entre ellos la actual número dos del PP de la Comunidad Valenciana Eva Ortiz -la única que continúa en activo en la política-, para que el concurso de basuras y limpieza de la ciudad quedase desierto. En la moción que se debatió ayer en el pleno ordinario ambos grupos pedían que desde los servicios económicos del consistorio se cuantificaran los gastos que, por defensa jurídica, costas procesales y otros del proceso, se hayan ocasionado al Ayuntamiento y que se instara de oficio la instrucción del correspondiente procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio por los daños y perjuicios causados, «por una decisión política, que la votaron personas, y es injusto que los 77.714 oriolanos tengamos que pagar 60 euros por cabeza hasta llegar a los 4,7 millones», criticó la portavoz socialista Carolina Gracia.

La edil recordó que ese trámite dio lugar «a uno de los episodios negros de corrupción en nuestra ciudad», en referencia al caso Brugal, del que han sido absueltos los acusados recientemente. Gracia señaló que «hasta que no tuvieron el informe que querían tener, hicieron todo lo posible para que el contrato, que estaba en licitación, no llegase a adjudicarse y con su voto provocaron un daño material», lamentó la portavoz del PSOE.

En el mismo sentido defendió el edil de Cambiemos, Javier Gracia, que pagaran «de su bolsillo» la indemnización a Urbaser los 14 ediles del PP que gobernaban en 2007 con mayoría absoluta. Su decisión le permitió a Ángel Fenoll continuar con ese servicio puesto que posteriormente fue adjudicado a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, formada por tres empresas, que, según las investigaciones del Brugal, dos de las cuales eran negocios de testaferros del polémico empresario oriolano, quien siguió gestionando los residuos en su planta de Proambiente. «¿Quién les dijo a esos concejales que votaran en ese sentido y por qué?», se preguntó el concejal de Cambiemos. «Es un daño patrimonial importante para el Ayuntamiento», añadió Javier Gracia.

Desde las filas populares fue el edil Rafael Almagro, que tachó de «capricho» la moción, el que defendió el rechazo de su grupo al considerar que «en este caso no hay nada que reprochar a esos ediles» porque «se votó lo que decían los informes». Y conminó a los concejales proponentes de la moción a que «si encuentran el dolo por algún lado, vayan con sus grupos políticos a los juzgados; ahora, les va a costar de 2 a 3 millones en costas».

Almagro, además, aseguró que nada más entrar al área de Patrimonio suscribió un seguro, que no había entonces, para los casos en los que un edil deba responder con su patrimonio «aunque la única excepción es que no exista dolo ni negligencia». Y añadió que la decisión de dejar desiertas las basuras en 2007 a decisión de los concejales del PP en un pleno «es un acto administrativo, no lo criminalicen» porque «no existe responsabilidad civil si no la hay penal» y, en este caso, «votaron con base en los informes».

El portavoz de Cs, José Aix, compartió los argumentos de Almagro porque «fue una decisión debidamente informada por el secretario de entonces y se votó en el sentido de su informe, salvo que se demostrara inculpación dolosa del secretario y de los ediles y ni siquiera lo primero consta así». Sin embargo, su grupo, en lugar de votar en contra, se abstuvo y de esta manera evitaba dejar en mal lugar a su exedil y futuro asesor Juan Ignacio López-Bas quien en 2011, tras dar el TSJ la razón a Urbaser, compareció junto al entonces alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) y Antonia Moreno (PSOE) para anunciar su intención de exigir la responsabilidad patrimonial a los ediles del PP, lo mismo que ahora pedían PSOE y Cambiemos.

La edil de Vox, María Asunción Aniorte, que se abstuvo indicó en su intervención que «no nos hace gracia que las arcas municipales se desprendan de ese dinero, pero es para pagar una indemnización a la que condenan al Ayuntamiento». Más contundente fue Javier Gracia quien zanjó señalando que «el mensaje que manda el PP es que gobernando se puede hacer lo que nos da la gana, que nadie va a pagar excepto el pueblo, y nosotros nos vamos a ir de rositas».