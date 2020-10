El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benejúzar, Antonio Bernabé, ha denunciado públicamente que más de un año después de que Benejúzar sufriera los daños provocados por el fenómeno atmosférico DANA, el actual gobierno local continúa "sin reparar los daños que se registraron en el municipio". Para los populares "esta pasividad por parte del gobierno local, PSOE y Cs, está poniendo en serio peligro la seguridad vial de las personas que utilizan diariamente caminos rurales integrados en la red viaria municipal, como es el caso del camino de las Barracas". Según el portavoz popular "personados de nuevo en la zona más afectada por las fuertes lluvias, hemos podido comprobar que lo que nos trasladaban los vecinos no es que sea verdad, es que se habían quedado cortos".

La misma fuente "no puede entender cómo tras haber pasado tanto tiempo no se ha hecho nada. La inacción del alcalde y equipo de gobierno, está provocando que se haya perdido parte del firme de caminos, ya que la lluvia arrastró la tierra y no se ha repuesto por parte del Ayuntamiento, por lo menos con mínimas condiciones para la seguridad vial. Es más, tampoco se ha procedido a la retirada de los residuos que las pluviales trajeron consigo, y las señales de tráfico permanecen desde entonces tiradas en el suelo".

"Hasta las señales de tráfico que derribó la avenida de agua siguen en el suelo. Fuimos a comprobar lo que denunciaban los vecinos y no solo es verdad, es mucho peor", según el concejal Antonio Bernabé.

Bernabé, ha denunciado que, más de un año después de las fuertes lluvias que se registraron en el municipio con motivo de la DANA, aún "no se han retirado los escombros y la suciedad arrastrada por el desbordamiento del río en la calle Barracas de Los Barracones", y presenta un “estado lamentable”.

Según los vecinos, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias durante la DANA fueron acumulando escombros junto al camino. Con el paso del tiempo, al no retirarlos el Ayuntamiento, "estos escombros han dado pie a que vecinos de otros caminos rurales aledaños sigan arrojando vertidos en la zona", según nos comunican los vecinos afectados.

"¿Dónde está el medioambientalista del alcalde que, un año después de la DANA, no se ha preocupado de ordenar la limpieza?"; “¿Dónde están los servicios municipales encargados de limpiar la zona?”, se ha preguntado Bernabé en uno de los puntos más afectados por la tromba de agua.

Para los populares "se trata solo de voluntad política, de estar pendiente de los verdaderos problemas de la gente, y de atender las reclamaciones de los vecinos. Sin embargo las semanas siguen pasando y la situación se deteriora. Tenemos constancia de que el actual gobierno local sabe cómo está la situación, pero no ha establecido ninguna medida para solucionar este problema, por lo que los vecinos nos han trasladado su gran frustración, así como la preocupación que tienen de que el peligroso estado de los caminos termine ocasionando algún accidente".