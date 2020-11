El Ayuntamiento de Orihuela ha regularizado la situación en la que se encontraba un enorme bloque de viviendas a medio construir en pleno casco histórico de Orihuela, entre los puentes de Poniente, o viejo, y de Levante, o nuevo. Una ubicación privilegiada, entre las calles Sor Patrocinio Vives y Pedro Maza, la que eligieron los promotores para construir este edificio hace más de una década. Pero la crisis, primero, y la situación de ilegalidad urbanística en la que se encontraba el inmueble, al haberse construido casi 328 metros cuadrados de más, dieron al traste con el proyecto y las obras se quedaron a medio terminar, con unas antiestéticas vallas rodeando el edificio y la grúa que no se llegó a retirar, pese al peligro que supone y que han denunciado los vecinos en numerosas ocasiones. Ahora los actuales propietarios podrán proseguir los trabajos, que parece es la intención, una vez hayan abonado los 295.000 euros por el incremento de la superficie lucrativa, que se suman a los casi 300.000 que ya pagaron en 2011 por la infracción urbanística.

El equipo de gobierno, de PP y Cs, con los votos en contra de PSOE y Cambiemos y la abstención de Vox, aprobó el pasado jueves en el pleno ordinario la modificación puntual, al tercera, del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Orihuela (Peopcho), para poder «legalizar» la situación en la que está este enorme bloque de viviendas. Es el reajuste de alineaciones para regularizar los 54 metros cuadrados de más por planta y los 57,5 de ático que construyó el promotor fuera del planeamiento vigente. Un total de 327,80 metros cuadrados fuera de ordenación. En 2012 la Conselleria de Medio Ambiente propuso adaptar los planeamientos vigentes para adecuarlos al considerar que la modificación comportaba un «incremento despreciable» del suelo edificable. Otro informe señalaba que no se alteraba la configuración del paisaje urbano actual por lo que no era necesario hacer un estudio de integración paisajística. Además, el Ayuntamiento oriolano pidió un informe a la CHS que el pasado mes de julio emitió favorablemente.

El aprovechamiento lucrativo se ha estimado por parte de los técnicos en 295.117 € (165.366 € que quedarán integrados en el patrimonio municipal de suelo más 129.751 por los metros excedidos). El consistorio renuncia a la compensación por uno de los locales comerciales de los bajos del edificio para oficinas municipales que planteaba un anterior informe técnico. El Ayuntamiento, además, ha requerido a los propietarios que retiren la grúa abandonada y que añadan medidas de seguridad en el edificio con el refuerzo del vallado y un agente de seguridad, a lo que se comprometieron.

La portavoz socialista, Carolina Gracia, criticó que se sigan haciendo modificaciones puntuales y no «una actuación integral en el casco histórico y la actualización de su plan de protección para que quienes tengan una casa allí puedan rehabilitarla y no solo mirar por los grandes constructores». La edil lamentó que «saltarse las normas urbanísticas y costarle solo 300.000 euros no está bien, se da un mal ejemplo», señaló la edil. Por su parte, el edil de Urbanismo, José Aix, dijo que «es una propuesta satisfactoria para todos que resuelve un problema histórico».