Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021 contemplan una inversión millonaria en el departamento de salud de Torrevieja que se solapará con el último año de concesión de Ribera Salud del Hospital Universitario y los centros de atención primaria y consultorios de los diez municipios del departamento. La inversión, siempre según el desglose aportado por la propia administración, contempla un gasto de al menos 3,8 millones de euros: Dos millones aparecen adscritos a una «ampliación del Hospital de Torrevieja» de la que la Conselleria de Sanidad nunca había hablado antes de que aparecieran en estos presupuestos. Otros 1,2 millones se reflejan bajo el epígrafe «nuevos centros de salud Torrevieja» lo que podría hacer referencia a la financiación del segundo centro de salud de Orihuela Costa - para el que el Ayuntamiento de Orihuela ha cedido terrenos en una zona del noroeste de su litoral, junto al término de Torrevieja. Otro medio millón de euros se destina a reformas de centros de Atención Primaria «de Torrevieja».

Este diario intentó ayer aclarar con la Conselleria de Sanidad a qué proyectos concretos se refieren esas partidas. Fuentes de ese departamento indicaron que será la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien lo concrete en breve en la Vega Baja. Y especificaron que el listado de inversiones en la comarca, como el que se ha trasladado para otras zonas de la Comunidad, tiene su origen en los presupuestos de la Conselleria de Hacienda.

Esta previsión de inversiones están adscritas al Plan Vega Baja Renhace, consignado con cien millones de euros y diseñado por la Generalitat para hacer frente al impacto de la DANA de septiembre de 2019 y diseñar infraestructuras que permitan rebajar los graves daños que provocan las inundaciones del Río Segura. Un plan en el que Torrevieja apenas tenía protagonismo. Las mismas fuentes sanitarias matizaron que algunas de las partidas corresponden a proyectos que se van a desarrollar durante varios años pero hay que consignarlas al completo para que puedan figurar en las siguientes anualidades.

Estos presupuestos sí contemplan una inversión prevista y muy esperada para la ampliación del Hospital de la Vega Baja en Orihuela (San Bartolomé) con siete millones de euros - el 30% del presupuesto del proyecto total supera los 25 millones -.

Confusión Renhace

El hecho de que el año pasado no apareciera en el presupuesto provocó las críticas de la oposición del PP. La Generalitat recordó que no estaba porque lo que se ha estado elaborando hasta ahora es la redacción del proyecto básico y de ejecución. También este proyecto de ampliación que se anuncia desde hace más de cuatro años aparece adscrito al Plan Vega Baja Renhace, pese a que comenzó a tramitarse administrativamente hace más de tres años. Los mismo ocurre con la ampliación del centro de salud de Cox y Algorfa o la renovación del centro auxiliar de Redován, también adscritas ahora, por razones no explicadas, a Renhace. La cifra final de inversión directa en la Vega Baja de cien millones de euros coincide con la anunciada por el presidente Ximo Puig hace unas semanas en Almoradí. Pero ahí quedan las coincidencias. Lo demás es confusión.

En el listado facilitado por la delegación del Gobierno Valenciano en la provincia apenas aparecen con partida alguno de los 28 proyectos concretos contemplados en el Plan Renhace y que tiene su origen en la idea de reconstrucción de la Vega Baja tras la DANA de septiembre de 2019. La mayoría correspondientes a infraestructuras hidráulicas, ambientales, aunque de forma secundaria se abordan otras áreas.

Una parte importante de los proyectos se asignan a Sanidad y otros muchos ni aparecen -e incluso, por error, se asigna una obra que corresponde a Callosa d´en Sarrià (Marina Baja) a Callosa de Segura. De ese plan anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana en Almoradí con una consignación de cien millones de euros, los proyectos que se pueden vincular expresamente con las actuaciones para paliar los efectos de gotas frías aparecen de forma muy esquemática, con un presupuesto discreto además porque se ciñen a la redacción de proyectos: son el estudio de soluciones para la defensa contra inundaciones por 780.000 euros y la redacción de un estudio sobre corredores verdes hidráulicos por otros 360.000. También aparece la consignación para la redacción de otros proyectos hidráulicos en los municipios de Algorfa, Almoradí (600.000 euros) y Bigastro.