Los 70.000 euros al mes para mejoras «no se ven» en Orihuela Costa

Fuentes municipales cercanas al equipo de gobierno confirmaron ayer que los vecinos tienen buena parte de razón. Explicaron que el inicio de una nueva contrata no siempre es sencillo, a lo que se sumó el periodo de estado de alarma. Los partes de trabajo son comunicados por el Ayuntamiento puntualmente a la empresa, pero aseguran que no todos se están abordando. Hasta el punto de que el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Ciudadanos) y sus compañeros de formación en la junta de gobierno, no han dado el visto bueno a las certificaciones mensuales desde febrero, aunque se han aprobado en porque sí están validadas por el arquitecto técnico supervisor del contrato. El Ayuntamiento no ha querido retrasar el abono para no elevar la demora en el pago a proveedores.

El edil, según las mismas fuentes, no comparte el criterio del técnico de que las deficiencias se estén subsanando de forma efectiva. Mientras el técnico reitera mensualmente que sí se cumple. El mismo arquitecto renunció a su plaza de supervisor hace unos meses pero el Ayuntamiento no tiene sustituto para la función que desarrolla.

La adjudicataria explicó ayer que el trabajo diario se gestiona a través de una aplicación de administración electrónica con partes que registra la Policía Local y el Ayuntamiento y que se están atendiendo puntualmente -los que llegan-. Se puede corroborar con la propia herramienta de informática de distribución de los partes. «Incluso la empresa ha llevado a cabo trabajos de reparación que no estaban incluidos pero que consideraba que se ajustan al objetivo del contrato». La firma sí matizó que está encontrando muchas dificultades para que le llegue el aprovisionamiento de materiales necesarios para realizar las reparaciones. «Llega con cuentagotas».

Las mismas fuentes expresaron su extrañeza por lo que entienden que es una injerencia constante del concejal del área y uno de sus asesores a la hora de disponer cómo se debe desarrollar el contrato e incluso qué deben hacer los trabajadores de la empresa.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se aclaró ayer que se está licitando un contrato para dotarse de material de reparaciones valorado en 150.000 euros - aunque dispone de material suficiente todavía, asegura -. El municipio decidió no incluir el material en el contrato de mantenimiento porque comprobó que contratistas anteriores al actual facturaban al municipio más material del que precisaban.