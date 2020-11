Los dos socios de gobierno, PP y Cs, han vuelto a demostrar públicamente sus discrepancias. Pero, esta vez, lo han hecho con uno de los asuntos más importantes para un municipio, como es la aprobación de sus presupuestos. La formación naranja ha votado en contra del proyecto de presupuestos para este año que asciende a 82 millones de euros presentado por el edil de Hacienda, Rafael Almagro (PP), en la junta de gobierno extraordinaria celebrada este viernes argumentando que el PP pretende prorrogarlos más allá del 1 de enero de 2021, sin negociar un nuevo documento para el año próximo. No obstante, la aprobación del proyecto de presupuestos 2020 ha salido adelante con los votos de los populares, que tienen mayoría. Sin embargo, ahora tendrán que celebrarse comisiones para su debate, previa a su presentación al pleno, el órgano que deberá aprobarlo finalmente y donde los populares necesitan los votos favorables de sus socios de gobierno, algo que ahora no tienen asegurado por el rechazo de Cs a ese documento.

Desde la formación naranja justifican su disconformidad con ese proyecto de presupuestos porque dicen que "no responde a las necesidades de Orihuela, ni es un presupuesto de gobierno, sino que obedece a la voluntad política exclusiva del PP". Así se han expresado los ediles de Cs en una nota enviada a los medios de comunicación. El grupo municipal de Ciudadanos Orihuela ha votado en contra de la propuesta del alcalde Emilio Bascuñana de presupuesto municipal para esta ciudad para este año argumentando en la junta de gobierno que el PP "trata únicamente de asegurar las dotaciones de sus concejalías para lo que queda de año y asegurar una prórroga cómoda del mismo para 2021, sin obligarles a sentarse a elaborar un nuevo presupuesto". Cs reconoce que ha sido un año muy complicado por la DANA de septiembre de 2019 y la crisis sanitaria y social por el Covid-19 desde marzo, "pero el presupuesto presentado por Bascuñana no da ninguna solución y busca únicamente reforzar presupuestariamente las concejalías populares de cara a 2021, ya que este presupuesto es realmente el que quiere tener el PP el año próximo, prorrogándolo el próximo 1 de enero, sin tener que volver a negociarlo con Cs". La formación naranja asegura que el área de Hacienda "ni siquiera ha calculado los ingresos del año próximo, cuando es un dato esencial para saber a qué nos enfrentamos en estos momentos".

Por su parte, el edil de Hacienda, Rafael Almagro, ha defendido el proyecto de presupuestos presentado ya que “están muy condicionados por las circunstancias excepcionales en las que se ha visto inmerso el Ayuntamiento de Orihuela en este último año, principalmente por las graves inundaciones de la DANA y por la actual situación del Covid-19”. En este sentido, el edil ha explicado que “la DANA requirió de dedicación y enormes recursos económicos para hacer frente a las gestiones más urgentes, y con el Covid-19 ha sido necesario contemplar una disminución de los ingresos previstos, así como la creación de partidas presupuestarias dirigidas al apoyo a los sectores que se han visto más perjudicados por esta crisis sanitaria”.

Desde el equipo de gobierno, dicen en una nota -sin contar que Cs también es parte de ese bipartito-, lo que se busca con la aprobación de estos presupuestos, antes de final de año, “es que el presupuesto contemple este tipo de medidas que se han adoptado este año y que queden debidamente enmarcadas en el presente ejercicio presupuestario”. Almagro confía en que todos los grupos políticos se sumen a estos presupuestos y se obtenga el apoyo unánime. Algo que ahora mismo se antoja muy difícil.

Ciudadanos señala que el Ayuntamiento de Orihuela no debería tener problemas para cubrir el gasto superior que haya podido suponer la crisis del coronavirus. Y lo afirma dando varias razones, como que el gobierno local autorizó a gastar en políticas sociales hasta el 20% del remanente del Ayuntamiento, "algo que nos daba un colchón de más de cuatro millones de euros, que podía decidir el alcalde por decreto simplemente dando cuenta al Pleno posteriormente, y de cuya liquidación a día de hoy carecemos de información, se quejan desde la formación naranja. Además, dicen ser conscientes de que hay concejalías que pueden haber sufrido más por el covid y la DANA y necesitan una inyección de presupuesto de aquí a final de año para cubrir gastos realizados y que no se opondrán a "tapar esos agujeros presupuestarios", pero haciéndolo mediante las transferencias entre concejalías que sean necesarias, con las modificaciones del presupuesto vigente que procedan. Esto es, quitando de algo que consideran no urgente, y ponen como ejemplo los 27.000 euros que ha aprobado modificar en el presupuesto para dos estatuas en recuerdo de las víctimas de la DANA y el covid, a propuesta del edil de Patrimonio, el popular Rafael Almagro. "Es evidente que ese camino es posible y más que adecuado cuando se encuentra financiación para estatuas de manera urgente por el PP; si hay dinero para estatuas, lo hay para necesidades presupuestarias más reales y perentorias", señalan desde la formación naranja.

Y censuran, como ha denunciado en varias ocasiones la oposición en Orihuela, que haya áreas municipales que tengan su presupuesto prácticamente intacto por el parón de actividad en sus competencias, "y que no puede ser que en este presupuesto mantengan sus partidas inalteradas o, incluso, prevean nuevos proyectos que en 2020 son ya imposibles de llevarse a cabo, lo que indica que realmente se está pensando en asegurarse que serán posibles en 2021 con la prórroga de este presupuesto que se pretende aprobar ahora".

Dudas de legalidad y oportunidad

Los ediles de Cs, encabezados por su portavoz José Aix, teniente de alcalde, señalan que el proyecto de presupuesto "nos ofrece grandes dudas de legalidad y de oportunidad". Entre las primeras, que el informe técnico que lo acompaña necesariamente por ley haya sido suscrito por una funcionaria interina en labores de Intervención, "algo que entendemos que afecta gravemente a la misma legalidad del expediente presupuestario, que en este aspecto nos parece precipitado". Aseguran que la interventora interina no tiene capacidad legal para informar los presupuestos.

En cuanto a la oportunidad dicen que les "resulta absurdo" que se contemplen partidas de inversión no afectada que han de convertirse en proyectos licitados y adjudicados por Contratación antes del 31 de diciembre. "No podemos imaginar que un área como Contratación, gestionada por el PP, sea capaz de sacar en unos días de diciembre contratos por casi un millón de euros cuando no es capaz de sacar en el día a día contratos de la actividad normal de este ayuntamiento. Pero menos queremos pensar que sí puede hacerlo si quiere, pero solo cuando quiere", critican. Y mantienen que el presupuesto presentado hoy por el PP mantiene previsiones de gasto en determinadas concejalías "que no se corresponden con sus competencias", de acuerdo, recuerdan, con los pactos políticos de PP y Cs para la conformación del gobierno local en Orihuela, y no ya en este periodo corporativo, sino incluso en el anterior, "porque ya se dejaron pendientes de resolver con el presupuesto de 2018", que es el que ha llegado a ser prorrogado actualmente.

Y ponen como ejemplo que no hay otras concejalías en el Ayuntamiento de Orihuela, más allá de la de Cultura, gestionada por Cs, "que realicen promoción cultural, por más adjetivos que se le ponga, como desde Cs no se discute que las competencias propias de las concejalías del PP deban ser gestionadas por concejales del PP". Sin embargo, aseguran que este proyecto de presupuesto sigue contemplando gasto en otras concejalías que debería gestionar Cultura en iniciativas culturales. Del mismo modo, indican desde Cs que el capítulo de Personal no tiene el visto bueno de la concejalía de Recursos Humanos, gestionada por Cs, "cuando la reorganización del personal municipal y su adecuación a la ley para hacerlo más eficiente es un propósito de este gobierno expresado en innumerables ocasiones. No estamos de acuerdo en mantener estructuras que se han demostrado que no funcionan en perjuicio del ciudadano".

Y concluyen que, una a una, las concejalías del PP han visto dotadas determinadas partidas presupuestarias para una anualidad completa, "lo que indica que se está preparando más la prórroga de 2021 de este presupuesto que realmente un presupuesto que supla carencias de aquí a final de año". No obstante, muestra su "disposición" a hacer ajustes, "sean estatuas o sea gasto social directo", por lo que esperan "a la otra parte del gobierno local de Orihuela" en la mesa para trabajar por cerrar el año 2020 "sin apuros presupuestarios", pero negociando un nuevo presupuesto para 2021 "que responda a la realidad y a los compromisos que siempre hemos expresado como gobierno con los oriolanos".