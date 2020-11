La celebración telemática de las reuniones de órganos colegiados de los ayuntamientos ha logrado que los cargos públicos se puedan atribuir el don de la ubicuidad con tal de confirmar que están, incluso hasta límites cuestionables. La concejala de Contratación y Aseo Urbano de Torrevieja, Carmen Gómez (PP), asistió a primera hora por sistema de videoconferencia a la comisión telemática de Hacienda del Ayuntamiento mientras conducía. La secuencia fue captada y criticada al instante por varios miembros de la oposición que también se encontraban conectados siguiendo el desarrollo de la comisión.

Horas después, en declaraciones a INFORMACIÓN, la concejal pidió disculpas públicas por su comportamiento al volante. «Cuando se conduce hay que estar atento a la conducción al cien por cien, con o sin manos libres», aclaró, para apuntar que si le ponen una multa la asumirá - sanción que podría costarle 200 euros y dos puntos del carné -.

El alcalde Eduardo Dolón (PP), que es además máximo responsable de la Policía Local - algo que recordó la edil Fanny Serrano (PSOE) en la sesión y después por escrito - propondrá imponer una sanción a su teniente de alcalde por esta infracción de tráfico dentro del casco urbano. Inicialmente, ante las advertencias de la oposición, en especial del edil de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, el alcalde alegó que la sesión por videoconferencia era como una llamada de «manos libres». La edil responsable de algunas de las concejalías de mayor peso en el municipio no tiene sueldo en el Ayuntamiento, su labor municipal es compensada con indemnizaciones por asistencia a comisiones como la de esta mañana -178 euros por asistencia-, juntas de gobierno y plenos.

La concejala se dirigía al instituto público de la ciudad en el que trabaja como profesora y, aunque especificó a este diario que no tiene clases a primeras horas del viernes, según las mismas fuentes, accedió al edificio con el audio de su dispositivo móvil abierto. El propio alcalde, Eduardo Dolón, advirtió a su compañera de equipo de gobierno de que su audio se solapaba con la intervención de otro concejal en la reunión y le solicitó que lo cerrase. El PP, con mayoría absoluta en el pleno, no necesitaba la presencia de la edil para dictaminar favorablemente el punto que se abordaba y que se debatirá en un pleno extraordinario la semana que viene. Una bajada del IBI y una reducción de las tasas por ocupación de dominio público de los comerciantes de los mercadillos semanales, derivada de la gestión municipal para rebajar el impacto de la crisis económica por la pandemia.

La legislación exige que la asistencia telemática a órganos colegiados ofrezca una imagen continua de los asistentes - para verificar en todo momento su identidad - además de requerir su atención a la hora de votar nominalmente. El código de circulación señala como infracción muy grave el uso de dispositivos móviles mientras se conduce. Algo que es un hábito frecuente en muchos conductores con la diferencia de que no hay media docena de enemigos políticos al acecho. En la mayoría de imágenes captadas de la sesión, la edil aparece mirando al frente no al teléfono, pero en otras está al tanto de lo que ocurre en la pantalla del móvil. Los miembros de la oposición en la comisión le comunicaron al alcalde que lo que estaba haciendo la concejala era una infracción de tráfico porque su atención a la pantalla - no solo al audio - ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. El primer edil, Eduardo Dolón, (PP) alegó en un primer momento que atender a una videoconferencia es «como ir con el manos libres», aunque una vez hecho público el incidente señaló que su responsabilidad es proponer la sanción.