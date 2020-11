La UA cuantifica en 200 millones las obras a realizar por la DANA y propone una vía de financiación

Esta fórmula, no muy usada actualmente por los entes públicos, consiste en una colaboración público-privada, en la que una determinada administración, que en este caso sería el Ministerio para la Transición Ecológica del que depende la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), encomienda unas determinadas obras a empresas a las que después paga anualmente y en cuyo canon se incluye también el mantenimiento y conservación de esas infraestructuras ejecutadas, y también la explotación del servicio, que en este caso sería a los regantes y usuarios de los canales. Es una especie de «peaje en sombra» llevado a obras hidráulicas. Se trata de una fórmula que contempla la Ley de Contratos del Sector Público y que sería compatible con las ayudas que deben llegar aún de Europa para financiar las obras necesarias por la DANA, ya que cumple con los parámetros establecidos por las directrices europeas.

En el informe, la UA resume las infraestructuras hidráulicas necesarias en la comarca, para la mitigación de las inundaciones y la integración ambiental y social del río Segura, y las cuantifica. Así, señala como obras necesarias a realizar la canalización de la rambla de Abanilla y la laminación, la presa de Tabala, la canalización y ensanchamiento del cauce del río desde Orihuela hasta la desembocadura en Guardamar del Segura, la solución a los cuellos de botella del río en los tramos urbanos de Orihuela y Rojales mediante el llamado bypass, así como actuaciones en materia medioambiental en el cauce y propuestas para mitigar el efecto de la subida del nivel del mar por el cambio climático y la repercusión que puede tener el frenar el drenaje del río en la desembocadura.

Ejecución inmediata

Ortuño cuantifica en 200 millones el coste de todas esas obras, aunque el importe final podría variar en torno a un 20%. Lo importante es que señala que se podrían ejecutar de forma inmediata mediante esa fórmula del pago por disponibilidad que propone y que la administración estatal ha usado en alguna ocasión para ejecutar infraestructuras viarias.

El alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, ha dado a conocer este informe, con las propuestas de las actuaciones y cómo financiarlas, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea. Bascuñana considera que es la mejor fórmula para que no se eternice la ejecución de las obras necesarias de las que hasta ahora solo hay compromisos verbales, pero nada sobre la mesa. «La ley lo permite y es una opción y si hablamos de financiación europea, que no sabemos si va a venir por subvención o préstamo, esto solucionaría los problemas de financiación porque es compatible con las ayudas europeas», señala Bascuñana a este diario. «El único hándicap», prosigue, «es que no hay mucha experiencia en la administración en este tipo de actuaciones, pero el legal y viable y permitiría actuar ya».

Para financiar esos 200 millones de euros, que estima la UA en su informe, «sería con la explotación del servicio, conservación y mantenimiento por unos 40 años, y Ortuño estima ese coste entre 10 y 12 millones de euros al año, porque no es lo mismo decirle al Ministerio que pague de golpe 200 millones para las infraestructuras, es una opción muy interesante», indica el regidor oriolano. «No hay excusas para seguir mareando la perdiz y no dar soluciones a Orihuela y la Vega Baja un año y dos meses después de la DANA», indica Bascuñana.

El presidente de la CHS se ha comprometido a estudiar la propuesta y a presentarla al Ministerio, aunque el organismo de cuenca apuesta por su plan director con las actuaciones a realizar, en cuanto a presas y corredores hidráulicos, que se incluyan en los estudios que ha encargado a la Universidad Politécnica de València (UPV), de manera que sería necesario establecer la financiación necesaria mediante fondos europeos y estatales. Sin embargo, de esos estudios aún no se sabe nada.

Mario Urrea anunció la pasada semana en el transcurso de la inauguración de la nueva oficina de la CHS en Orihuela que «nuestra intención es que a lo largo de este mes o, a lo sumo, a principios de diciembre, hacer un avance de los estudios realizados que irán a nivel de plan director y que no son los proyectos de construcción porque esas soluciones de graves y complejos problemas exigirán una coordinación, una cooperación y un consenso entre las tres administraciones afectadas, la general del Estado, la autonómica y los ayuntamientos, y en breve pondremos sobre la mesa esas soluciones».

Orihuela pide entrar en el Consejo del Agua del Segura

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha pedido formalmente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que el Ayuntamiento de Orihuela forme parte del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura y de la Asamblea de Usuarios de la CHS, para tener un conocimiento mayor sobre el río. De esta manera, Orihuela es el primer municipio de la Comunidad Valenciana en solicitar su inclusión en estos órganos, ya que actualmente sólo forman parte localidades de la Región de Murcia.