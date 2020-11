Los vecinos de Albatera pagarán un 23% más en el recibo de la basura. El gobierno local del municipio, gobernado con mayoría por el Partido Popular, ha aprobado la subida de la tasa de recogida de residuos, en plena pandemia sanitaria. El incremento de ese 23% se hizo efectivo en el pleno extraordinario que convocó la alcaldesa del municipio, la popular Ana Serna, y cuya propuesta de subida de la tasa contó con el rechazo de la oposición, PSOE, Ciudadanos y Vox.

El incremento más sustancial es el que supondrá a las viviendas en el núcleo urbano, que pasan de pagar 76,01 euros anuales por la recogida de sus residuos, a los 93 que han aprobado los nueve ediles del PP que gobiernan en Albatera. Esto supone un incremento del recibo en 17 euros al año. Las viviendas del extrarradio del municipio pasarán de pagar 23,39 euros al año a los 32 euros con la subida.

En la actualización aprobada de la ordenanza fiscal por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos, también se ha tomado la determinación de dividir el pago de la tasa en dos recibos anuales. Así, los vecinos pasarán a pagar basura en los dos periodos de pago que lleva a cabo Suma, lo que ha sido interpretado por la oposición como «un intento de esconder o camuflar el incremento en el recibo» y así lo trasladó en el pleno la portavoz del PSOE, Rosa Guillén. «Este pleno ha sido convocado de urgencia, sin comisiones informativas, donde explicar a la oposición los motivos, y a las 9 de la mañana cuando la ciudadanía se encuentra llevando a sus hijos a los centros educativos o en su horario laboral, todo apunta a que había que hacerlo a hurtadillas, puesto que, hasta los populares de Albatera, saben que no es el momento y no tienen excusas», se quejó Guillén. La oposición ha sido unánime en este asunto: «lo han hecho en el peor momento social y económico de nuestra historia reciente, debido a la pandemia sanitaria».

Según las mismas fuentes, el PP justificó en el pleno este incremento en un futuro pliego para un nuevo servicio, aunque éste aún no ha comenzado su andadura administrativa y puede dilatarse en el tiempo. «Por el momento, será la ciudadanía quien asuma el coste de unos servicios que no se les están prestando en la actualidad», denuncia la portavoz socialista. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Domingo Guillén, también consideró que «no es el momento de subir tasas a nuestros vecinos».

El PSOE pidió que se considerara la medida hasta que ese pliego no esté resuelto a finales de 2021 o incluso en 2022. «Los ciudadanos no deberían de pagar por unos servicios que todavía no se les van a prestar, no se puede empezar la casa por el tejado primero que adjudiquen y después que analicen el precio final de los servicios que se les van a dar a los ciudadanos», explicó la portavoz socialista Rosa Guillén.

La oposición en Albatera lamentó que mientras en el municipio el gobierno local sube la tasa de recogida de basuras, en otros llevan a cabo bajadas de impuestos para ayudar a sus vecinos durante esta crisis. «Nos apena ver cómo el gobierno de Albatera del PP decide subir los impuestos que afectan a toda la ciudadanía», lamentó Guillén. La alcaldesa, Ana Serna, no atendió las insistentes llamadas de este medio.