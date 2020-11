Los malos ya no pueden espiar a la Policía en Torrevieja

Las comunicaciones entre los agentes han sido hasta hace muy poco más propias de finales del siglo pasado. Con «walkie talkies» analógicos muy permeables a la curiosidad de aficionados y también a los que quisieran contar con detalles de la actividad de los agentes, en una ciudad que no se caracteriza por la tranquilidad en la jornada diaria de los agentes. También sufrían continuos problemas de interferencias, en especial en sus desplazamientos a La Mata y el límite con Orihuela Costa. Los policías conocían hasta qué punto eran vulnerables sus comunicaciones por eso cuando realmente ocurría algo relevante echaban mano del móvil. Y eso que todos los cuerpos de seguridad, bomberos, urgencias y ambulancias hace más de una década que se pasaron al sistema digital «tetra». Una tecnología encriptada en la que además se identifican las intrusiones - y también por localización GPS a quienes intenten hacerse con un equipo -.

Es un avance importante en la Policía de Torrevieja. Pero falta lo más importante. Que haya agentes suficientes para salir a la calle con los equipos. Y de eso no está servida la Policía Local de Torrevieja. El contrato contempla un arrendamiento de cuatro años, con un quinto año de mantenimiento a coste cero. El Ayuntamiento tiene una opción de compra de todos los equipos por un valor residual de 2.900 euros. Tras ese pago, pasarían a titularidad municipal todos los equipos. De las 275 terminales 200 están destinadas a agentes de la Policía Local, pero la plantilla ha menguado en los últimos a algo menos de 150, incluyendo a los mandos. En este sentido el alcalde Eduardo Dolón (PP), que tiene previsto presentar también en breve la nueva flota de vehículos, aseguró que el municipio quiere incorporar a 30 agentes en 2021. No va a ser fácil: ninguna de las 17 plazas ofrecidas en comisión de servicio este año se ha cubierto y la administración central no limita desde años las propuestas de creación de nuevas plazas de empleo público.

Presentación

Fue la jefatura de la Policía Local acogió ayer la presentación de la renovación de las telecomunicaciones con esta adquisición de equipos de última generación Motorola. Y que estará integrado en la Red Comdes - Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad-, de la Generalitat, que asume además el mantenimiento y la instalación de los repetidores - tres en Torrevieja -. Una malla de comunicaciones que utiliza el estándar europeo «Tetra», que está reservada para Cuerpos Policiales y de Emergencia. Los equipos - suministrados por la empresa Teditronic - cuentan con un sistema de consulta de datos de la Dirección General de Tráfico en tiempo real y otro que alerta para que en caso de urgencia un agente pueda bloquear todos los canales de comunicación y su mensaje de alerta pueda ser escuchado por todos los agentes de servicio. Algo más útil de lo que pudiera parecer en Torrevieja.