Más de 600 familias se van a quitar un peso de encima: la exención del pago de las tasas por ocupación de vía pública por la instalación de puestos de venta en el mercadillo -178 euros por metro lineal año - o el abono anual por 492 euros por metro lineal en el mercadillo de los hippies del paseo de La Libertad. El pleno extraordinario el Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, kioscos, espectáculos y atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

La aprobación de la propuesta del equipo de gobierno del PP - con mayoría absoluta-, contó el voto a favor de PSOE, Cs, Vox y Sueña Torrevieja y la abtención de Los Verdes. La medida llega en un año que ha sido duro para feriantes, comerciantes del paseo de La Libertad, los hippies, casi 200; y los vendedores de los dos mercadillos de la ciudad -en el parque Antonio Soria y en el casco urbano de La Mata-, con comerciantes de toda la Vega Baja, pero también de Torrevieja: ahora en torno a 450. Tuvieron que dejar su actividad durante el confinamiento y en algunos de los casos no la recuperaron hasta meses después de levantarse las medidas más restrictivas del estado de alarma.

La abono del pago de ocupación de vía pública se recuperará solo cuando mejore la situación sanitaria

El acuerdo habla de una suspensión hasta adaptar las tasas a la situación de crisis sanitaria y restaurarlas cuando la situación se restablezca. Pero en la práctica es una bonificación al cien por cien de la tasa -se instalen o no los puestos-. Tal y como también fijó el municipio para las de ocupación de vía pública por las terrazas de hostelería. La suspensión de la tasa en los mercadillos y sobre los puestos de los hippies supondrá una reducción de ingresos de más de un millón de euros en la recaudación municipal si se mantiene durante un año, tal y como figura en el informe de Tesorería. A ese descenso se sumará los casi 800.000 que no se ingresarán de las terrazas -si la suspensión se prolonga durante 2021 y los 921.000 de la bajada del IBI, que, como ya avanzó este diario, se aprobó ayer en la sesión plenaria.

La bajada del IBI propuesta por el PP, contó - aunque no era necesario - con el apoyo de Cs, Vox y Sueña, y con los votos en contra de Los Verdes y la abstención del PSOE. Los grupos de la oposición cuestionaron el carácter simbólico que la medida tiene para los bolsillos de los vecinos: 10 euros en un recibo medio de un particular y 40, en el mejor de los casos, en un comercio y el retraso municipal a la hora de tomar la decisión -con los plazos al borde del límite legal del año-. El edil de Hacienda, Domingo Paredes dijo que desde el inicio de este mandato el PP ha querido reducir impuestos pero solo ha sido posible tras la supresión de la regla del gasto en el Congreso en octubre y recordó que Torrevieja no tiene margen legal para bajar más el impuesto.