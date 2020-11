Orihuela descarta subastar más suelo tras ingresar solo 683.000 euros de los 21 millones previstos

Las otras dos parcelas que salieron a subasta por segunda vez, la R-11 de La Cuerda y la AUR-B, del PAU-21, han quedado desiertas al no pujar por ellas ninguna promotora ni particular. Así que de los 21.102.130, con IVA, que el consistorio oriolano pretendía obtener de la venta de las tres parcelas, tan solo sumarán las arcas municipales 683.000 euros. El edil de Patrimonio descarta sacar de nuevo a subasta las dos parcelas que han quedado desiertas y por las que el Ayuntamiento espera obtener, en un futuro, más de 20 millones. Rafael Almagro señaló ayer que «esperaremos a tiempos mejores, a que se acabe la crisis sanitaria» para subastar otra vez los terrenos y que sean más atractivos para los promotores. «Lo que no vamos a hacer es ir movidos por las prisas y la desesperación y hacer una mala venta», indicó el concejal, tras descartar hacer una rebaja del precio de salida. «Los promotores ahora no quieren invertir por la incertidumbre que hay, y no vamos a sacarlas a precios de covid», indicó Almagro.

La parcela vendida está en el sector El Garbanzuelo (PAU-9), dispone de 6.951 metros cuadrados con una edificabilidad de 3.659 metros cuadrados y el precio de salida se fijó en 608.437 euros, aunque finalmente el adjudicatario pagará por ella algo más de 683.000 euros. Este solar se encuentra al norte de Orihuela Costa, en segunda línea del tramo litoral y junto a la autopista AP-7, lindando con Torrevieja. La edificabilidad es de un máximo de cuatro plantas. El informe de valoración del arquitecto señala que el precio estimado de venta de las viviendas que se pueden construir allí es de 5.676.206 euros.

Las dos parcelas que han quedado sin vender están en La Cuerda y el PAU-21. En cuanto a la del Sector La Cuerda, tiene una superficie de 15.861 metros cuadrados, de los que 7.726 son edificables. Su precio de salida fue de 4.629.622 euros. Esta urbanización está ubicada entre La Regia y Castillo de Don Juan. A pesar de que el precio de salida se rebajó de los 5 millones en marzo a los 4,6 por los que volvió a salir en agosto, esa rebaja no ha conseguido resultar atractiva para los posibles licitadores. En estos terrenos se podrían construir hasta 89 viviendas con un precio de venta de unos 15 millones. En cuanto a la parcela en el proyecto de reparcelación del PAU 21, es la de mayor superficie, con 38.539 metros cuadrados, 24.194 edificables y es el terreno más apreciado por el sector, en las Colinas Golf Resort. La rebaja del precio de salida con respecto a la primera subasta era de 1,5 millones (en marzo salió a subasta por 17.450.477 y en la última se rebajó a 15.864.070). Allí se permiten construir viviendas con un valor de 55 millones de euros.