Ni respuesta ni reunión. Cuatro meses después de que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), se dirigiera por carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig para abordar el proceso de reversión del área de salud de Torrevieja -el PP lo rechaza de plano- la institución provincial sigue esperando. Es más, entre medias, Puig, cumpliendo con el pacto de gobierno con Compromís y Podemos, ha dado el visto bueno al fin del contrato con la concesionaria Ribera Salud, a la que no prolongará la gestión durante cinco años más como solicitaba la empresa sanitaria. Ribera Salud terminará su trayectoria en la Vega Baja en octubre de 2021.

El presidente de la Diputación Provincial ha mostrado «su decepción» por el hecho de la Generalitat no haya atendido la petición, realizada el 7 de julio para para impedir la reversión «en un momento tan difícil, en plena pandemia por el coronavirus». En la misiva Carlos Mazón solicitaba una reunión para exponerle «personalmente los motivos por los que consideraba necesario» prorrogar la concesión de la gestión del Hospital de Torrevieja, que está previsto finalice en octubre de 2021. Mazón le advertía del «grave error» que iba a suponer la reversión de este centro hospitalario «ya que, además, de estar en juego importantes inversiones, puede llevar consigo un paso atrás en la calidad asistencial, como ha venido sucediendo - en opinión de Mazón- en el Hospital de Alzira, donde los propios datos de la Conselleria de Sanidad detallan un notable incremento del gasto, y en las listas de espera».

Por otra parte, la plataforma Sanidad Excelente, ha convocado para hoy a las 17.00 horas «tres minutos de silencio en señal de duelo» en la plaza de la Constitución de Torrevieja porque entienden que la decisión de la Generalitat de poner fin del contrato a Ribera Salud «va a destruir la asistencia sanitaria pública del área».

Sanidad sugiere a Ribera centrarse en cumplir su concesión

Fuentes de la Conselleria de Sanidad concretaron que la gestión del área de Salud de Torrevieja «no está intervenida» como mantiene la dirección de Ribera Salud, que ha justificado la falta de convocatoria de reuniones para informar a los alcaldes sobre la pandemia en que está «intervenida» y debe contar con una autorización expresa para reanudarlas por parte de Sanidad. Las mismas fuentes indicaron que Ribera Salud debe cumplir con el contrato de un año y solo informar de posibles cambios estructurales en la gestión como los de plantilla o proveedores.

Doce días sin teléfono en el consultorio de La Torre

Los puntos de asistencia de Pilar de la Horadada carecerán de médico los días 16, 20 y 25 de este mes

Los consultorios periféricos de Torre de la Horadada, Mil Palmeras y Pinar de Campoverde no tendrán médico los días 16, 20, 25 de noviembre. Y no lo han tenido tampoco el 28 de octubre y los días y 4, 9 de noviembre, según han denunciado ante el Consistorio -que no tiene competencias para resolverlo- los usuarios. Además el consultorio de Torre de la Horadada está sin conexión a internet. Los facultativos no pueden acceder al programa de gestión médica Florence de Ribera Salud, desde el jueves 29 de octubre. Tampoco tienen línea de teléfono y por lo tanto, en este momento de consultas no presenciales los usuarios no pueden contactar con el consultorio. Por otra parte, según fuentes sanitarias, el equipo de Rayos X que existe en el centro de salud de Pilar de la Horadada tiene más de 20 años - fue heredado de otro sitio- venía de otro sitio, «y no se ha renovado nunca» y las consultas de especialistas de Planificación Familiar y Trauma previstas con la ampliación sufragada por la Generalitat no han sido dispuestas por la concesionaria Ribera Salud.