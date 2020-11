Los consultorios periféricos de Torre de la Horadada, Mil Palmeras y Pinar de Campoverde no tendrán médico los días 16, 20, 25 de noviembre. Y no lo han tenido tampoco el 28 de octubre y los días y 4, 9 de noviembre, según han denunciado ante el Consistorio -que no tiene competencias para resolverlo- los usuarios. Además el consultorio de Torre de la Horadada está sin conexión a internet. Los facultativos no pueden acceder al programa de gestión médica Florence de Ribera Salud, desde el jueves 29 de octubre. Tampoco tienen línea de teléfono y por lo tanto, en este momento de consultas no presenciales los usuarios no pueden contactar con el consultorio.

La concesionaria no ha cubierto la plaza de especialista en planificación familiar en el centro de salud de Pilar de la Horadada que comprometió con la ampliación financiada por la Generalitat y el equipo de rayos tiene 20 años

Por otra parte, según fuentes sanitarias, el equipo de Rayos X que existe en el centro de salud de Pilar de la Horadada tiene más de 20 años - fue heredado de otro sitio- v, «y no se ha renovado nunca» y las consultas de especialistas de Planificación Familiar y Trauma previstas con la ampliación sufragada por la Generalitat no han sido dispuestas por la concesionaria Ribera Salud. El centro de salud fue ampliado a costa de la financiación de la Generalitat porque la concesionaria, que anunció una invesión de 40 millones de euros en el área si se le prorrogaba la concesión, aseguró que no formaba parte de su contrato.

Según aseguran las mismas fuentes de los usuarios el Ayuntamiento se habría puesto en contacto tanto con la concesionaria como con la Generalitat sin recibir respuesta sobre estas deficiencias.