El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) acaba de resucitar las «paguicas». Las ayudas individuales del Ayuntamiento a las personas mayores. Prácticamente con las mismas bases que cuando se convocaron por última vez en 2016 por el anterior gobierno municipal de coalición. Ser mayor de 60 años, pensionista, estar al menos dos años empadronado en Torrevieja, no ser propietario de más de una vivienda, no superar una renta mínima anual de 11. 279 euros (el 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 2019), -y estar al corriente de las obligaciones fiscales -, bastaría para optar a un pago mínimo de 300 euros y el máximo es de 400. El único cambio sustancial con respecto a la última convocatoria es que todos los solicitantes - hay partida presupuestaria para entregar hasta 1.700 de estas ayudas que tienen un presupuesto de 534.000 euros - deberán tramitarse a través de la administración electrónica por vía telemática.

Algo que paradójicamente obliga al Ayuntamiento a duplicar la burocracia. Serán los interesados los que realizarán la petición individual telemática pero los funcionarios, en la práctica las tramitarán, ante la administración electrónica en una oficina específica abierta con este objetivo en la sede del centro de la Tercera Edad de la calle Pedro Lorca. Además, desde la publicación de las ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia el próximo lunes o martes, los mayores solo tendrán diez días hábiles para pedirlas. Un plazo que el gobierno local justificó por el hecho de que la partida para sufragarlas corresponde al presupuesto de este año 2020 y deben aprobarse y entregarse en el año en vigor. Este viernes se quiso trasladar la percepción de que tanto los requisitos como la tramitación de la ayuda es sencilla.

Pero un vistazo a las bases y a la documentación necesaria - también para acreditar la identidad virtual - deja entrever que la tramitación de las paguicas no es la de antaño, se complica- y los funcionarios van a tener faena en las próximas semanas. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y la concejal de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos, anunciaron en rueda de prensa este impulso «a las ayudas económicas municipales destinadas a la Tercera Edad», que el propio alcalde recordó como «las paguicas». Para Dolón con esta convocatoria el Partido Popular cumple «uno de los compromisos electorales más importantes con sector social de la ciudad de Torrevieja»: 26.164 vecinos de los 86.400 censados en la ciudad son mayores de 60 años, el 30% de la población total. El alcalde aseguró que las bases y la partida presupuestaria se lanzan sin reparo alguno por parte del área económica y jurídica del Ayuntamiento. El anterior alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), que llegó a convocar y otorgar una de las anualidades las suspendió en 2017 esgrimiendo un informe de la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde dijo que la convocatoria actual demuestra que aquella suspensión no estaba justificada en función de lo que dicen los informes técnicos ahora. El modelo de solicitud y la información sobre la documentación necesaria ya está disponible en la web municipal del Ayuntamiento, y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud. El servicio especial para registrar las solicitudes en la Casa de la Tercera Edad de Pedro Lorca estará abierto en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. El alcalde dijo que la presentación telemática a través de es obligada. Las bases de las ayudas indican expresamente que mientras estén vigentes las medidas de contención que impiden un funcionamiento normal de la atención al público en las dependencias del Ayuntamiento, «se aconseja» la presentación telemática a través de la sede electrónica pero, matiza sin «sin perjuicio del derecho que ostentan las personas físicas a relacionarse con la administración del modo que «deseen, también con formato papel».

La comisión evaluadora de las solicitudes de ayudas a las personas mayores de la anualidad de 2017 ha sido aprobada «recientemente» por el Ayuntamiento, según aseguró ayer la edil de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos. Se trata de las ayudas con las que el anterior gobierno de coalición de izquierdas intentó sustituir a las «paguicas». El objetivo es que el municipio pudiera adjudicar una ayuda por gastos concretos y justificados - no de forma genérica, por el hecho de ser mayor y residir en Torrevieja como disponen las «paguicas»-, que hubieran realizado los mayores durante esa anualidad. Por ejemplo, adaptación para la accesibilidad de viviendas, audífonos, ortopedia y óptica, entre otros. Las ayudas eran mucho más importantes en cuantía que las paguicas pero la tramitación burocrática y los requisitos a superar mucho más exigentes. Solo se solicitaron algo más de 80 peticiones. Y no se han pagado todavía. Han pasado más de tres años. La familia de una de las personas mayores beneficiarias remitió una queja por este retraso ante la Sindicatura de Agravios de la Comunidad Valenciana - el defensor del pueblo valenciano - porque conocía que la tramitación era correcta pero no se abonaba. La Sindicatura indicó al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que el retraso en la aprobación definitiva de las solicitudes era injustificada. La edil argumentó que la comisión evaluadora no se había podido reunir en todo lo que va de este año.

Una polémica entrega en mano, ya cosa del pasado

Eduardo Dolón también aclaró, sin haber sido preguntado antes, que la escena de la entrega de la paguicas en mano por parte del alcalde o la concejala, con colas y esperas, que tanta polémica generó durante su primer mandato, y que eran herencia de la gestión de Pedro Hernández, que instauró la ayuda en los años noventa, son cosa del pasado. La entrega se realizará por transferencia bancaria. Aunque para esta convocatoria tampoco hubiera sido posible por las restricciones impuestas para frenar los contagios por coronavirus.

