La consellera de sanidad, Ana Barceló, ha destacado este miércoles que las medidas implantadas en Orihuela de contención del coronavirus están surtiendo efecto y que se está registrando un descenso en la incidencia acumulada, lo que se traduce en un descenso en el número de ingresos hospitalarios. Sin embargo, la consellera ha asegurado que el 95% de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vega Baja están ocupadas. No obstante, Barceló ha añadido que aún hay capacidad para aumentar el número de camas si la situación "empeora" al estar en el primer plan de contingencia. "Nos quedan todavía dos situaciones de contingencia más que nos posibilitarían ir ampliando el número de camas de críticos, por lo que tenemos todavía capacidad para asumir si la situación se complicara mucho más", ha asegurado. En estos momentos, hay 17 personas ingresadas en la UCI del Hospital Vega Baja, de 20 camas disponibles, y 55 en planta. En el caso de los ingresados en planta la presión asistencial está disminuyendo.

Al respecto, ha destacado que las restricciones implantadas el 30 de octubre para hacer frente a la Covid por "los elevados contagios que se estaban registrando en esta comarca" están surtiendo efecto y la situación está "algo mejor" con un "descenso en el número de contagios". Así, según los últimos datos del día 16 de noviembre, los casos confirmados por PCR en los últimos 14 días son 159 y la incidencia acumulada ha bajado a 205,39 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, ha advertido de que la edad de las personas ingresadas también ha descendido. Así, si en la primera ola de la pandemia eran en su mayoría mayores de 65 años ahora hay hospitalizados con 45 años, lo que "quiere decir que este virus no conoce de edades ni generaciones y hay que estar muy atentos en el cumplimiento de las normas".

Cuestionada por los periodistas sobre la derivación de enfermos de la UCI, con otras patologías no covid, a otros centros hospitalarios alejados de Orihuela, como el de la Marina Baixa en La Vila Joiosa, en lugar de hacerlo a otros más cercanos como el de Torrevieja o el del Vinalopó en Elche tras el ofrecimiento de la concesionaria Ribera Salud, Barceló ha recalcado que los hospitales de gestión privada forman parte de la red pública y Sanidad "cuenta exactamente igual con ellos", pero se debe comprobar que tengan capacidad. "Se trata de ver si el hospital puede o no asumir lo que se deriva a cada momento", ha aclarado. "No es que nos tienen que ofrecer derivar de Torrevieja, está dentro del circuito de hospitales públicos". La Conselleria de Sanidad se conecta todas las semanas, por videoconferencia, con todas las gerencias de los departamentos de salud, incluidas las concesiones, para "intercambiar información y dar instrucciones respecto a si tienen capacidad para recibir pacientes o derivar a otros hospitales porque trabajamos de manera colaborativa y como una única red". En este sentido, el gerente del departamento, Miguel Fayos, ha aclarado que el Hospital de Torrevieja y el del Vinalopó han transmitido al coordinador de críticos de las UCI de la Comunidad Valenciana que "tienen muchas camas ocupadas". El coordinador recibe todos los días los datos de ocupación de las camas de todos los departamentos sanitarios y "en función de estos datos deriva a los pacientes a los centros que menos presión asistencial tienen en ese momento" y "eso es lo que está pasando", ha explicado.

Hoy mismo la gerencia del Hospital de Torrevieja ha señalado a este diario que mantienen su ofrecimiento. Sin embargo, los sanitarios del centro hospitalario insisten en que no está en condiciones de asumir a más pacientes, como mantiene Sanidad. Los nueve covid que estaban en la UCI están con respirador y hay más de 45 infectados en planta. La incidencia de casos en la ciudad de Torrevieja es muy baja pero hay zonas del departamento con problemas como San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Benejúzar, Formentera del Segura y Rojales.

Inversiones

Por otra parte, Barceló ha destacado que en los presupuestos de 2021 hay consignada una partida de 7 millones para comenzar las obras de ampliación del Hospital de Vega Baja de Orihuela. En el proyecto, ha aclarado, se introducido "alguna modificación" para subsanar las deficiencias detectadas tras la DANA. En total se invertirán cerca de 33 millones en la ampliación de este hospital, aunque para el próximo año se consignarán 16, siete para ese proyecto, y el resto para otras inversiones como mejora de centros de salud como el de Cox o Redován.

Además, para el departamento de Torrevieja se han consignado distintas partidas para cuando pase a la gestión pública tras finalizar el contrato con la concesionaria para cubrir diversas actuaciones de ampliación o reformas "que haya que llevar a cabo". También hay consignada otra partida para actualizar la tecnología si fuera necesario porque "no tenemos información de cuál es su vida útil", así como inversiones a "la construcción o reforma de centros de salud de todo el departamento", sin especificar cuáles serían beneficiados. La Generalitat ha incluido en los presupuestos una partida de 3,8 millones de euros para inversiones en el Departamento de Salud de Torrevieja una vez asuma el próximo año la gestión del mismo, ahora en manos de Ribera Salud a la que no le va a prorrogar la concesión.

En total, "si contamos el departamento de Torrevieja estaríamos hablando de un 930% más de inversión en 2021 que cualquier otro año, y si se habla del departamento de Orihuela un 365% por encima de lo que se viene presupuestando". Barceló ha explicado que están a la espera de que la concesionaria de Torrevieja las remita la información solicitado en las normas de reversión.

Por último, ha destacado que la situación en la residencia de Formentera del Segura, que está intervenida, está "controlada". Hay 17 residentes positivos y dos trabajadores.

Reunión

La consellera de Sanidad se ha reunido previamente a la visita al Hospital de la Vega Baja con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en el Ayuntamiento, al que le ha trasladado que la incidencia de coronavirus en la Vega Baja está descendiendo aunque le ha instado a seguir alerta porque "este virus tiene un comportamiento que nos sorprende y cuando nos relajamos vuelve a aparecer con mucha fuerza y nos vuelve a generar un pico de transmisión", por lo que le ha trasladado a seguir colaborando en la implantación de las medidas impuestas por Sanidad y a que la ciudadanía las cumpla. En la reunión también han estado presentes los concejales de Sanidad y Emergencias, José Galiano y Víctor Valverde, respectivamente.

Tras la misma, Bascuñana ha señalado que aunque la situación de Orihuela con respecto al Covid-19 está mejorando “no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir siendo responsables para evitar que haya otro repunte de contagios”. Asimismo, tanto el alcalde como los concejales han trasladado a la responsable autonómica otras cuestiones del municipio como es el traslado de pacientes del Hospital Vega Baja hasta La Vila Joiosa, en lugar de trasladarlos a los hospitales más cercanos y la ampliación del Hospital Vega Baja “que estamos esperando y por ello le hemos insistido en que debe contar con todo el presupuesto necesario para que se pueda ejecutar cuanto antes”.

Por otra parte, el regidor y los ediles de Sanidad y Emergencias, han vuelto a reclamar a la consellera su compromiso para la construcción del nuevo centro de salud de Orihuela Costa, “porque Orihuela lo necesita”, mientras que también le han vuelto a insistir en la ampliación del servicio de SAMU en la Costa a 24 horas y la mejora del servicio de SAMU de Orihuela para poder garantizar la atención sanitaria, "ya que el núcleo de población que atienden ambos así lo justifica", ha manifestado el regidor oriolano. Por todo ello, el alcalde oriolano ha insistido en que “hemos pedido a la consellera Barceló que impulse y agilice todas estas necesidades de nuestro municipio que llevamos años reclamando”.

Datos Covid-19

Por su parte, el concejal de Sanidad, José Galiano ha informado de los últimos datos del municipio de Orihuela, facilitados por Salud Pública. Así, desde el 9 al 15 de noviembre, el Departamento de Salud de Orihuela ha tenido 556 nuevos casos, lo que supone un 25% menos con respecto a la semana anterior cuya cifra se situaba en 728. En cuanto a Orihuela centro y pedanías se han registrado 130 nuevos casos, lo que supone una considerable disminución tras bajar de 270 en las tres últimas semanas.

El Departamento de Torrevieja ha registrado una subida con 379 nuevos casos, frente a los 288 de la semana anterior.

La incidencia acumulada de Orihuela centro se sitúa en estos momentos en 226 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Orihuela Costa es de 300 por cada 100.000 habitantes.