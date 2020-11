El portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Navarro, ha cuestionado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja haya buscado la ayuda de varias empresas para cubrir las becas de comedor de 70 alumnos de Infantil y Primaria de los colegios públicos de la ciudad que por distintos motivos no han podido acceder a las que realiza la Generalitat pero que la necesitan y que no haya gestionado una ayuda directa con recursos propios de la administración local.

El concejal de Educación, Ricardo Recuero (PP) presentó una iniciativa en la que los directores de los colegios se habían coordinado con el Ayuntamiento para recabar ayuda para estos escolares tras detectar el problema, también en comunicación con Servicios Sociales.

Las empresas y entidades que van a realizar aportaciones, y que el comunicado del PSOE no cita, son la Fundación de La Caixa, MLS, Rotary Club de Torrevieja y Agamed, entre otros empresarios y particulares anónimos.

Para Navarro, el Ayuntamiento de Torrevieja se está convirtiendo "en el ejemplo exponencial" de la política "en el ámbito de la privatización" y recuerda que esta semana ha comenzado un proyecto de acción social por parte de la concejalía de educación para que los alumnos que por distintos motivos no han podido tener acceso a las becas de comedor por la Conselleria, puedan acceder a estas becas mediante la colaboración económica de empresas, colectivos y particulares. "Esto nos podría llevar a pensar que el Ayuntamiento carece de dinero para acometer esta acción por su propia iniciativa", según el edil.

El Ayuntamiento anuncia que esta colaboración viene a estar estimada para 70 alumnos, aunque el número puede elevarse durante el curso, que han quedado fuera por distintos motivos, con un importe de 6,25 euros al día, por alumno, incluyendo comida y merienda, durante un plazo de 131 días. Si realizamos el cálculo estamos estimando un importe de 57.312,50 euros -en la rueda de prensa donde se anunció la medida la estimación se elevaba a 65.000 euros-

El PSOE se pregunta cómo "podemos convencer a un contribuyente que el Ayuntamiento de esta ciudad con 117 millones de euros en presupuesto, no tiene capacidad económica para destinar una partida por este importe". Todo además en un municipio que ha saldado su deuda viva con los bancos y que, si no existiera el límite legal para usar el remanente, no tendría que recurrir a nuevos préstamos para financiar proyectos.

La misma fuente también critica que el municipio necesite "medios económicos exteriores al presupuesto municipal. Llegado el caso si estos colectivos son necesarios para llegar económicamente donde no llega la función pública, cambiemos el término y no las llamemos municipales, ya que sería lo más justo". También recuerda distintas partidas de gastos que podrían derivarse a este objetivo, en especial en el área de Fiestas que dirige Concha Sala.