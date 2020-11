El alcalde de Callosa de Segura ha emitido un bando municipal para endurecer las medidas de prevención tras dispararse los casos de Covid-19 en el municipio en las últimas semanas. El regidor ha pedido el autoconfinamiento de la población y recomienda no salir de casa, salvo por motivos primordiales, como trabajar o comprar productos de alimentación, higiene o farmacéuticos, limitando los contactos sociales lo máximo que se puedan. Además, pide a sus vecinos que no viajen fuera del municipio, a no ser que sea imprescindible y que eviten los lugares muy concurridos o que no guarden las medidas higiénico-sanitarias establecidas.

La incidencia de coronavirus en Callosa de Segura se acerca peligrosamente a los 600 casos por 100.000 habitantes. En concreto, alcanza los 583 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta, tras los 111 casos positivos en los últimos 14 días. Una quinta parte de las personas que se han contagiado por covid durante la crisis sanitaria, desde marzo, lo ha hecho en los últimos 14 días. Son un total de 542 los casos detectados durante la pandemia, de ellos 111 en las dos últimas semanas. En el municipio han fallecido cinco personas por coronavirus desde marzo.

El bando emitido por el Ayuntamiento de Callosa de Segura tiene una vigencia de 15 días, a partir de hoy, y endurece las medidas de prevención impuestas por la Generalitat en toda la Comunidad Valenciana. Así, pide como ruegos más importantes, entre otros, que las reuniones sociales y familiares se limiten a las mínimas imprescindibles, limitándolas cuando sean con personas no convivientes a un máximo de tres o cuatro participantes.

De la misma manera, el consistorio callosino suspende todas las actividades culturales y sociales en edificios públicos, revoca los permisos de ocupación de vía pública y cesión de espacios y cierra la biblioteca al público (excepto para cesión de libros).

Además, deja sin efecto la reordenación de terrazas de locales de hostelería llevada a cabo en base a la instrucción de la Concejalía de Comercio del 10 de mayo de 2020, y solo podrán mantenerlas en aquellos establecimientos que hubieran adaptado el espacio adicional de manera similar al destinado a terraza existente con anterioridad. El bando señala que todas las terrazas deberán de asegurar la ventilación, al menos, por algún lateral además del que da a las aceras o de acceso a las mismas.

La orden ordena el cierre de todos los parques municipales a las 19 horas, y se implementará la vigilancia y cumplimiento de las normas en el mercadillo semanal. "Se recuerda a todos que se deben cumplir de manera exhaustiva las medidas sanitarias recomendadas", indica el bando emitido por el alcalde callosino.

En el ámbito deportivo se reduce al 25% el aforo del Centro Deportivo y se suspende el inicio de las escuelas deportivas y de todas las actividades de deporte grupal, no federadas, en instalaciones municipales.