El educador social y pedagogo de Almoradí, que trabaja como técnico del equipo de intervención de servicios sociales en el Ayuntamiento de Bigastro, Abraham Fernández, ha tenido la responsabilidad esta semana de clausurar el Pre-Congreso Mundial “Por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Mediación y Justicia Restaurativa”, que se ha celebrado en Sitges (Barcelona). El pedagogo almoradidense habló en su intervención, desde una visión socioeducativa, de las herramientas restaurativas para casos de bullying y ciberacoso, a raíz del proyecto que diseñó en 2018 y que fue reconocido por la FEMP y el Ministerio de Educación de España.

En palabras de este educador "no nos podemos relacionar desde cualquier diálogo, sino darle la vuelta hacia un diálogo significativo y, en consecuencia, también se significarían las relaciones que se establezcan. Nuestra obligación, la de la interacción restaurativa, es únicamente facilitadora, responsabilizadora y no culpabilizadora para que sean las personas implicadas las que resuelvan por ellas mismas los conflictos existentes". Fernández continuó haciendo énfasis en que "si logramos que el grupo no permita daño alguno, agresión o en el caso del congreso, bullying, la persona que comete el daño, quien acosa dejará de actuar por falta de refuerzo social. Por eso es importante cortar con la inacción por parte de las personas testigos".

Esta semana se está realizando el Pre-Congreso Mundial “Por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Mediación y Justicia Restaurativa”, en la ciudad de Sitges, con la coorganización de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (México), con más de 4.000 personas inscritas como asistentes y la participación de grandes especialistas procedentes del Observatorio de la Infancia de la Generalitat de Catalunya, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), la UniCa - Università degli Studi di Cagliari (Italia), la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, la Universitat de Barcelona, la Universidade da Coruña, la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad de Zaragoza, la Universitat de València, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona o Universidad de Valparaíso (Chile), entre otras.

La Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (ADDIA), nacida en la Universidad de Barcelona, inició hace 15 años el movimiento de congresos mundiales por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que cada dos años se celebra en una parte del mundo. Cada uno de estos congresos, celebrados hasta el momento en Venezuela, Perú, España (Barcelona y Málaga), Puerto Rico, Argentina, México y Paraguay, ha reunido a profesionales, investigadores, docentes, entidades públicas y privadas, y sobre todo, niños y niñas de todo el mundo, con el objetivo de avanzar conjuntamente hacia un mundo realmente apropiado para la niñez y la adolescencia.

Para seguir la transmisión de todas las conferencias se debe entrar en alguna de las siguientes links:

Canal de YouTube de la PDHEG: https://www.youtube.com/channel/UCkPTkk7qilmUrB4PaCFangw

Página de Facebook de la PDHEG: https://www.facebook.com/pdhgto/