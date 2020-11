El diputado provincial y secretario comarcal del PSPV-PSOE, Miguel López, dijo ayer que el modelo de gestión concesional del departamento de salud de Torrevieja suma un sobrecoste sobre el contrato inicial rubricado con la Generalitat Valenciana de 108 millones de euros que podría elevarse en 53 millones más si la empresa que gestiona el área gana su reclamación en este sentido en los juzgados. Lo dijo para rebatir el mensaje trasladado por la concesionaria, el PP y Cs sobre la eficiencia del actual modelo de colaboración público privada que la Generalitat va a liquidar en octubre de 2021. «Es un modelo privatizador que nos ha salido carísimo a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», aseguró el diputado.

López explicó que en la misma página de la auditoria de la Sindicatura de Cuentas que destaca esa eficiencia del modelo concesional -un 45 millones al año más económico que el resto de departamentos- se advierte que la empresa ha reclamado y ganado en los juzgados el aumento sustancial de las liquidaciones anuales desde 2006 a 2012 por conceptos que no se incluían en el pliego. En este sentido, la misma fuente indicó que la administración autonómica y la concesión sanitaria privada deben resolver todas las liquidaciones anuales hasta el actual ejercicio, lo que podría conllevar nuevos sobrecostes millonarios. La Generalitat paga al año 128 millones de euros para financiar el modelo - 800 euros por cada tarjeta sanitaria registrada, unos 160.000 euros- «y todavía así pagamos sobrecostes», insistió el alcalde de Benejúzar.

López, en rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Torrevieja, Andrés Navarro, defendió que la Generalitat vaya a poner fin al contrato con la concesión tras quince años de adjudicación en octubre de 2021 para rescatar el servicio de gestión directa «y más como se ha demostrado ahora con la pandemia que es indispensable que la Sanidad nos cueste lo mismo a todos». López arremetió contra los dirigentes del Partido Popular, en especial el presidente de la Diputación, Miguel Mazón, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón o el primer edil de Orihuela, Emilio Bascuñana, que, a su juicio, con sus constantes apelaciones a la defensa de la concesionaria en los últimos meses parece que «ejercen como agentes comerciales» de la empresa que representantes públicos de los ciudadanos de la Vega Baja y la provincia de Alicante. El representante socialista animó a Mazón a explicar «los intereses que le llevan a defender a esa empresa privada». A juicio de los socialistas este cambio de la reversión se está produciendo por el fin del contrato con la máxima de las normalidades y ha recordado que los trabajadores del Área de Salud, además de los ciudadanos que en ella reciben su atención, pueden estar tranquilos ante las defensa de la Conselleria en sus derechos tanto laborales como el de los usuarios. En este sentido desveló un dato «extraoficialmente» que hasta la fecha no era público: cobra en atención primaria una media de 110 euros, en función del tipo de asistencia, a cada paciente extracomunitario que no aporte una tarjeta SIP. Algo que se hace en la zona de admisión previa a la consulta, siempre según la misma fuente. En el sistema público esta atención es gratuita y después es la administración la que reclama el importe a los países de origen.

«Todas las comisiones mixtas que se han realizado entre las dos partes siempre eran para que la concesionaria reclamara más dinero en las liquidaciones», dijo López. «Nunca el servicio para los pacientes va a ser peor, por mucho que se quiera poner como mal ejemplo el Hospital de Alzira, ya que no es así, todo lo contrario. La mejora en la gestión de este Hospital se está produciendo día a día en su gestión y servicio, como no puede ser de otra manera. Esto es un hecho contrastable». En este sentido, indicó que el Hospital de Alzira ha ampliado su cartera de servicios desde que se llevó a cabo la reversión en 2018 y aumentado su plantilla en 300 sanitarios.

López preguntó por el motivo por el que cual el que el sistema informático de este Área «no está si siquiera conectado al sistema informático de la Conselleria, con lo cual no se tiene acceso a los datos, siendo esto un hecho añadido al oscurantismo que en ocasiones mantiene la concesionaria» y sugirió que la Generalitat no puede certificar de forma directa los datos que le ofrece la empresa, aunque la misma auditoria señalada por el PSOE no cuestiona esta dualidad. La gerencia de la concesión no se pronunció ayer sobre estas declaraciones.