«¡Un aplauso para los gigantes y cabezudos!». Las primeras notas de la dulzaina con el «Serafina la rubiales...» sonaban madrugadoras, a las nueve de la mañana, en el patio del Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja para dar la bienvenida a la Lily, El Ogro y El Lobo y sus cabezudos, esta vez, en el patio de un colegio. No era la Glorieta ni el Ayuntamiento viejo. No se podían comprar «bombetas», ni sprays de nieve artificial. Pero daba igual. Si los peques no podían disfrutar de este caótico pasacalles que toma el centro del casco urbano todos los años... La Charamita tomará los patios de los colegios. La experiencia comenzó en el Colegio Amanecer el martes y ayer fue el turno del Colegio Ciudad del Mar, al norte del casco urbano para continuar en la mayor parte de centros de Infantil y Primaria de la ciudad: todos los que han aceptado el ofrecimiento de la Concejalía de Fiestas.

Los más pequeños del ciclo de Infantil -3,4 y 5 años- «flipaban» ayer con los gigantes. Organizados en los mismos grupos burbuja en los que ahora están asistiendo a clase recibieron la visita de los personajes más conocidos de las fiestas patronales, inspirados en «Lilí», un film norteamericano de 1953 protagonizado Leslie Carol. La Charamita se quedó durante buena parte de la mañana. Con un valor añadido: una parte de los escolares, que viven en extensas áreas residenciales, desconocen la tradición anual. Y gracias a la especial situación de este año la van a disfrutar y quizá repetir el que viene tomando las calles. Protección Civil se encargó de fijar un perímetro de seguridad y los profes de que los suyos no se desmandaran.

La pandemia ha obligado a suspender, o en el mejor de los casos, adaptar los principales actos de las fiestas patronales de La Purísima en la ciudad. Por ejemplo, la procesión se ha reconvertido en acto de veneración a la Virgen y la ofrenda de flores se prolongará durante más de una jornada de forma simbólica en el patio de levante de la iglesia arciprestal de La Inmaculada. Pero no ha podido con la tradicional Charamita.

Mañana día 26, le toca el turno al Colegio El Acequión, el 27 al Colegio Público Habaneras, el día 30 el Colegio Público Las Culturas. El 1 de diciembre la dulzaina y el tamboril y los conocidos personajes llegarán al Centro ALPE, el día 2 al Colegio Inmaculada Concepción, el día 3 visitarán los colegios públicos Salvador Ruso y Gratiniano Baches y también el Centro APANEE. El día 4 finalizará el recorrido en los colegios públicos Nuestra Señora del Rosario y Romualdo Ballester.