El periodo medio de pago del Ayuntamiento de Torrevieja se ha disparado en el tercer trimestre del año a casi cien días de demora, según se reflejó ayer en el pleno ordinario, que dio cuenta de los informes de morosidad. Se da la paradoja de que el municipio tarda ahora más de tres meses de media en pagar a las empresas proveedoras cuando cuenta con más de cien millones de euros en depósitos en entidades financieras. Es decir, el retraso es meramente administrativo, según cuestionó Sueña Torrevieja.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP) explicó este retraso en el impacto de la crisis sanitaria porque el Ayuntamiento tuvo que asumir durante ese periodo numerosos gastos a través de procedimientos extraordinarios vinculados con el covid. También justificó la demora -que supera en 70 días el límite legal de 30 días - en la puesta en marcha de la administración electrónica. Paredes no quiso restar importancia al cumplimiento del plazo legal. Pero sí dijo que tras las últimas decisiones del Gobierno central para liberar a los ayuntamientos de las restricciones de gasto para hacer frente a la crisis, el incumplimiento del plazo medio de pago de 30 días ya no sería obstáculo para hacer uso del remanente de crédito del que dispone el Ayuntamiento -33 millones de los 100 millones en los bancos-. En este sentido, el concejal aseguró que los municipios están a la espera de conocer si ese dinero se podrá emplear no solo para financiar inversiones, incluso para afrontar gasto corriente.

La demora en el pago se produce pese que la administración central acordó mecanismos de adjudicación urgente de contratos que permitieron acortar los plazos de licitación. La expectativa del equipo de gobierno era reducir esa cifra después de reforzar el área Económica y de Contratación con dos directores generales.

Por su parte, el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper indicó: «Creíamos que ya lo habíamos visto todo, y que el equipo de gobierno del PP no podía empeorar los datos de morosidad de los dos primeros trimestres de 2020». Y concretó: el período medio de pago del tercer trimestre de 2020 «ha sido, nada más y nada menos de casi 100 días, 40 días más que en el segundo trimestre, y de más de 120 días en las facturas pendientes de pago al final del trimestre». El gobierno local ha pagado fuera del período legal de pago, 274 facturas, por importe de casi 5,4 millones de euros, 2,9 millones más que en el segundo trimestre. Y se han dejado 2.097 facturas pendientes de pago, por importe de casi 14 millones de euros, 4,8 millones más que en el segundo trimestre.

Samper recordó que el alcalde aseguró en el mes de abril que «realizaría la agilización inmediata del pago a proveedores y que eran pocas las concejalías que no estaban sujetas ya a un período medio de pago óptimo». Para Samper fue «otra de las famosas mentiras de Eduardo Dolón, como queda demostrado en el período medio de pego a los 8 primeros meses del año 2020».

Por otra parte, el PP aprobó ayer recurrir la decisión de la Generalitat de no conceder una distinción a un Policía Local por haberla presentado fuera de plazo. La secretaria general del pleno indicó que la responsabilidad de esa situación - «de dormirse en lo laureles», dijo, era exclusivamente del municipio y que, a su juicio, no cabía recurso.

El Ayuntamiento paga 275.000 € en horas extra a los funcionarios

El equipo de gobierno del PP aprobó la segunda modificación de créditos del actual presupuesto municipal para pagar 275.000 euros en gratificaciones extraordinarias generadas durante este año y que no estaban consignadas en las cuentas en vigor. Las horas corresponden a las áreas de Policía Local, Cultura o Censo y Estadística, entre otros departamentos municipales. Al portavoz del PSOE, Andrés Navarro le sorprendió el exceso en horas extra del personal de Cultura, 80.000 euros cuando los actos de la programación cultural están restringidos por la crisis sanitaria.

También indicó que si es necesario ese esfuerzo horario por parte de los empleados públicos es porque en la plantilla faltan por cubrir muchos puestos de trabajo. El PSOE votó en contra de la modificación de créditos.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, lamentó que en el expediente facilitado por el Ayuntamiento no aparecen algunos de los informes que componen en el procedimiento. A esta modificación de créditos se suma la ya aprobada para consignar un préstamo de 12,5 millones de euros para financiar inversiones financieramente sostenibles. Un préstamo que ya ha sido adjudicada a Liberbank. Además se dio el visto bueno a una modificación de créditos del Instituto Municipal de Cultura para abonar una sentencia por valor de 27.000 euros reclamada por una por una productora por la suspensión de un concierto de La Unión -en el expediente no aparece la sentencia, según cuestionó la oposición-.