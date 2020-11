"No me sorprende la amenaza de demanda de Ribera Salud contra mi persona, no es la primera vez que lo hacen contra otros ciudadanos u organizaciones sindicales” ha señalado el diputado provincial del PSPV-PSOE Miguel López en un comunicado, también firma el PSOE-PSPV de la Vega Baja, tras el anuncio de Ribera Salud de que ha puesto en manos de sus servicios jurídicios las delcaraciones del también alcalde de Benejúzar sobre la gestión de la concesionaria del área sanitaria de Torrevieja porque las consideran "calumniosa". Este diario intentó contrastar las nuevas declaraciones del PSOE en esta nota de prensa con la gerencia de Ribera Salud en Torrevieja, que no se ha pronunciado.

En la misma nota de prensa se indica que la "táctica habitual - siempre a juicio de los socialistas de la Vega Baja- de Ribera Salud amenazar y amedrentar a todos los que no halaguen el modelo Alzira, su modelo de gestión privada y su negocio; les sale muy barato para los beneficios que tienen. Saben que no existen tales calumnias pero mientras amenazan proporcionan material al PP para encender los medios y menospreciar a los adversarios políticos. Saben que, de momento, todos tenemos el derecho de opinar".

"Ni será la última vez que presionen a cualquiera que se atreva a decir una palabra o frase que no alabe sus éxitos. Ya lo fue en su día el SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública) del Departamento de la Ribera (Alzira), y recientemente su propio comité de Empresa del Departamento de Elche-Crevillent, que se enfrentan a una demanda de 200.000 euros por decir que los trabajadores fueron obligados a trabajar durante la DANA del 2019".

Para López Ribera Salud califica "de calumniador" al secretario de Organización del PSOE de la Vega Baja, Miguel López, "por leer el informe de la Sindicatura de Cuentas, que ellos tantas veces mencionan, y explicar las diferencias entre el contrato original firmado entre la empresa concesionaria y la administración pública, que también explica el propio informe del Sindic".

López reitera, esta vez en un comunicado de prensa, que en la página 9 del Informe de la Sindicatura se indica de forma literal: "De acuerdo con nuestras estimaciones, la asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja, en los términos recogidos en el contato, supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30%1 de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública del Grupo II". Y en su página 13 destaca: "Hemos estimado que el precio final del contrato abonado por la Consellería en el periodo 2006-2016 es aproximadamente de 108,6 millones superior al precio que se deriva de la aplicación literal de la cláusula de revisión prevista en los pliegos" .

El diputado provincial indica "que todo el mundo puede comprobar pues estos documentos están en la web de Gva Oberta y se puede entender el desequilibrio entre las cantidades acordadas mediante contrato y lo que realmente hemos abonado por la gestión del Departamento de Torrevieja durante la primera década del acuerdo comercial".

El PSOE-PVPV "invita a todos los ciudadanos y a todos los medios de comunicación que se lean íntegramente el famoso informe de la sindicatura de cuentas "ya que además de lo expresado por Miguel López, se reflajan muchos aspectos interesantes de lo que ha sido el desarrollo de este contrato en nuestro Departamento de Salud de Torrevieja, y con la visión completa, dejando a un lado -en opinión del PSOE de la Vega Baja- la parcialidad que siempre manifiesta la empresa Torrevieja Salud".

La misma fuente destaca que "hasta que no se pague la última factura, cuya cuantía vendrá determinada por un juzgado seguramente, no sabremos lo que realmente nos va a costar el contrato con esta empresa y su gestión. Hasta entonces todas las opiniones será hipótesis, conjeturas y aproximaciones".

El PSOE-PSPV, que es la formación que ha decidido poner fin al contrato con la concesionaria dentro de un año, junto con Compromís y Podemos, mantiene incluso que "asistimos una vez más a la lucha entre David y Goliat, entre el grande y el pequeño, entre una empresa millonaria contra un individuo, un político que expresa su opinión en libertad y una entidad poderosa". Los socialistas indican que "siempre" defenderan la Sanidad Pública y Universal, y por supuesto gestionada por la administración pública, única garante de los derechos e intereses de los ciudadanos".