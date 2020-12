Vodafone ha sido la empresa propuesta por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja para adjudicarse la prestación de suministro de telefonía móvil y datos en movilidad para todos los servicios municipales. El coste para las arcas municipales será de un máximo de 72.600 euros anuales (IVA incluido) por un periodo de cuatro años, con otro prorrogable. La empresa escogida, que ha logrado una valoración muy superior a la otra alternativa presentada al concurso, es la misma que lleva realizando la prestación sin contrato, con algunos periodos de adjudicaciones menores entre medias, desde hace más de quince años. La firma de telecomunicaciones propuesta debe aportar ahora la documentación para formalizar el servicio.

Entre otros aspectos técnicos el pliego dispone el bloqueo de números de tarificación especial para los usuarios de todos los móviles corporativos. Además la mayor parte de los móviles estarán restringidos a números municipales, aunque también los habrá con limitaciones de datos a 1,5 gigas y 200 minutos de llamadas externas . El contrato de mayores prestaciones de 5 gigas mensuales y llamadas ilimitadas. El Ayuntamiento ha dispuesta una mejora para contar con una línea exclusiva de acceso al sistema de datos SIGO de la dirección general de la Guardia Civil. El pliego no aclara el número de terminales con el que cuenta el Ayuntamiento, ni tampoco si se aportarán a los miembros del equipo de gobierno.

El municipio va a lograr contratar esta prestación que sigue pagando, mes a mes, con informes en contra del área de Intervención. El actual expediente se remonta a junio de 2018, con el anterior mandato municipal. En ese momento se invalidó el anterior que comenzó su andadura en 2016 y que se paralizó en 2017 porque las dos ofertas presentadas de Vodafone y Telefónica empataron en la valoración de los técnicos, y en el pliego de condiciones no aparecía qué debía hacerse en caso de empate. El resultado es que la administración local, que ha mantenido una relación más que polémica con el uso de los móviles con cargo a las arcas municipales, lleva cinco años intentando adjudicar este contrato de móviles: entre el iniciado en 2016y archivado en 2017 y el reiniciado en 2018, que podría concluir ahora. Supone un desembolso de 363.000 euros para todo el periodo del contrato -no es uno de los más complejos que ha sacado adelante la administración local . ni por el importe ni por su dificultad técnica-. En el mundo real -la burocracia municipal y la ley de Contratos del sector público no lo es- cualquier particular que quiera contratar una línea móvil puede resolver e l problema en tres minutos.

Resuelven por fin la iluminación de fiestas patronales y para Navidad

La empresa iluminaciones Granja se ha adjudicado el contrato de iluminación especial de fiestas patronales y Navidad por 138.000 euros (IVA incluido). La empresa jumillana que presentó una oferta inusualmente baja no justificó esa rebaja en tiempo y forma y la mesa de contratación adjudicó ayer a la siguiente empresa presentada con la plica más baja. Está por ver si la iluminación llega a tiempo de instalarse en la propia semana de fiestas patronales: el contrato aseguraba que debería estar instalada al completo desde el pasado 28 de noviembre, por lo que debería reducirse el precio del contrato. Porque la totalidad de la ubicación de los motivos navideños, que incluye 15 calles del centro de Torrevieja -incluido un árbol navideño en la plaza de Oriente o una cortina led de 96 metros lineales en la iglesia de La Inmaculada-; además de las avenidas Cortes Valencianas, Gregorio Marañón, Diego Ramírez y la calle Mayor de La Mata podría comenzar hoy mismo, pero no estará terminada hasta pasados unos días. La mesa de contratación también ha adjudicado la reparación de la iluminación propiedad municipal con un contrato menor de 14.990 euros (SIN IVA) a Electricidad Pablo.