José Luis Cases, portavoz del grupo municipal socialista en Benijófar, ha denunciado públicamente lo que valoran como “permisividad” del alcalde del municipio, Luís Rodríguez (PP), ante la constatación desde hace casi dos años, una mercantil ejerce su actividad de manera irregular en una parcela del polígono industrial “Los Valeros”, sin que desde el Consistorio se le haya aplicado sanción alguna.

La parcela arrendada a la mercantil es propiedad del entorno familiar de la teniente de Alcalde en el Ayuntamiento, la concejala del PP, Pilar Yagües, según los socialistas.

“Durante casi 2 años la actividad ha estado funcionando sin la correspondiente autorización municipal y por parte del alcalde Alcalde no se ha adoptado medida disciplinaria alguna”, ha asegurado José Luis Cases en una nota de prensa. El concejal ha añadido que “cuesta entender cómo es posible que se siga ejerciendo la actividad sin tener licencia”.

“En Benijófar cada son más quiénes se preguntan qué intereses hay por en medio, para que se siga manteniendo una actividad sin licencia sin que pase nada, a pesar de las reiteradas quejas de vecinos, denuncias de la policía local e informes de la administración autonómica”, ha subrayado el portavoz socialista.

Sin embargo, el alcalde Luis Rodríguez (PP) ha explicado este jueves a INFORMACIÓN que la actividad tiene en estos momentos licencia ambiental para ejercer la actividad que realiza: aparcamiento abierto de vehículos, contenedores obras y otros materiales de la construcción "con clasificación de los residuos sin tratamiento".

El primer edil ha especificado que la última inspección de la Policia Local, el pasado 5 de noviembre comprobó que el funcionamiento de la actividad se ajustaba a la licencia ambiental otorgada el 18 de marzo de 2020. También ha aclarado que sí se han producido distintas quejas vecinales por ruidos y polvo generado por la empresa.

De ahí que el Ayuntamiento iniciara hace ahora un año un expediente en ese sentido, del que derivó la petición de la empresa de ajustar su licencia a la actividad que realizaba. Además el alcalde ha avanzado que la misma mercantil ha presentado un proyecto para contar con autorización como planta de tratamiento, en un expediente que se ha sometido a información pública, ha sido alegado por algunos vecinos y que está en manos de la Generalitat, que es la que tiene competencias en esa materia.

El alcalde restó importancia al hecho de que la familia directa de la teniente alcalde sea propietaria de la parcela. "Un terreno que compraron hace quince años en el polígono industrial y que ahora han arrendado", ha dicho.

Una licencia de vallado y otra de aparcamiento para gestionar residuos

Los socialistas insisten por su parte en que la actividad supuestamente irregular de la empresa se remonta a 2018. A finales de diciembre de 2018, según siempre el grupo solciallista, la mercantil Contenedores y Grúas Juanmi, S.L. inició en el Polígono Industrial Los Valeros de Benijófar "la actividad de gestor de residuos de construcción y demolición". Para ello, según consta en los expedientes municipales, tan solo contaba -al principio- con una simple licencia de vallado perimetral de la parcela. Posteriormente, y tras los informes de denuncia de la Policía Local, obtuvo una licencia de legalización para aparcamiento de vehículos, contenedores de obra y otros materiales de construcción. Mientras, pese a no contar con licencia expresa, "mantuvo la actividad de gestión de residuos de construcción y demolición".

No fue hasta el 13 de noviembre del pasado año, a la vista de las quejas presentadas por vecinos y los informes tanto de la Policía Local y de los servicios técnicos municipales, cuando el Alcalde, a través de un decreto, reconoce que la actividad no se corresponde con la licencia que tiene otorgada, iniciando el procedimiento para la protección y restauración de la legalidad urbanística.

El Ayuntamiento dio traslado a la empresa del expediente de protección de la legalidad ambiental. La firma presentó el 14 de febrero de 2020 un proyecto con el objetivo de obtener los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de la actividad real que estaba ejerciendo desde hacía ya 15 meses. La propia secretaría municipal, en su informe, indica que “esta solicitud está en trámite y no tiene autorización para el ejercicio, y -por lo tanto- no podrá iniciarla hasta que no tenga autorización”.

De hecho, en el decreto de alcaldía del 7 de abril de 2020 se indica expresamente que “la actividad que se venía realizando no se corresponde en su totalidad con la que se está ejerciendo” y declara concluido y archivado, "sin ningún tipo de consecuencias", el expediente disciplinario al haberse "registrado por la mercantil solicitud de modificación de la actividad de aparcamiento de vehículos, contenedores de obras y otros materiales de construcción".

El decreto termina diciendo que se encuentra en tramitación la licencia Ambiental de Actividad de Tratamiento de RCDS y restos vegetales, y que no tiene autorización para el ejercicio, “y no se podrá iniciar hasta que no tenga autorización”. Pero en la práctica, denuncian desde el grupo socialista, “desde diciembre de 2018 la actividad se ha estado desarrollando sin ningún tipo de problemas”.

Expediente de la dirección general de Calidad Ambiental

Según la misma fuente en paralelo a esta tramitación municipal y por denuncias de los vecinos, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, abrió un expediente, por lo que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana realización visita de comprobación para constatar la veracidad de los hechos denunciados, que no eran otros que los del ejercicio de la actividad de gestor de residuos de construcción y demolición contando con una licencia de aparcamiento de vehículos y contenedores.

La Conselleria de Agricultura estimó la actividad sin licencia como grave, proponiendo una sanción económica de 5.000€, ordenando la paralizar la entrada de residuos de construcción. Este expediente se encuentra pendiente de finalización.

