El PP no se ha ahorrado calificativos para definir el Plan Vega Renhace creado por el gobierno de Ximo Puig para llevar a cabo actuaciones tras la DANA de septiembre de 2019 y para infraestructuras que minimicen los efectos de otra gota fría. "Engaño", "timo" o "robo", son algunos de los calificativos que han empleado los dirigentes populares reunidos hoy en Almoradí tras comprobar que de los 111 millones consignados por la Conselleria de Hacienda para 65 proyectos del Plan Vega Renhace en el proyecto de ley de los presupuestos para 2021, menos de la mitad del dinero corresponde realmente con inversiones para paliar daños por la gota fría. Así, según ha explicado el diputado autonómico del PP, Fernando Pastor, un total de 43 de los 65 proyectos para ese plan comarcal son para actuaciones ajenas a la DANA de 2019, lo que supone que 51 de los 111 millones que en teoría son para inversiones por los efectos de la gota fría, nada tienen que ver con ello. "Desde el PP podemos afirmar, con pesar y tristeza en la Vega Baja, que el 66% de los proyectos del Plan Vega Renhace son un engaño, así como el 51% del dinero destinado al mismo", ha señalado Pastor, quien ha añadido que "Puig se dedica a hinchar los proyectos del Plan Vega Renhace para cumplir, o mal cumplir, la promesa que les hizo a los ciudadanos de la Vega Baja de que pondría 100 millones encima de la mesa para reparar los daños de la DANA".

El diputado autonómico popular ha mostrado el documento incluido en los presupuestos para inversiones del Consell para el Plan Vega Renhace que ha calificado de "un auténtico timo y engaño" al desgranar las partidas. Así, según los populares, de los 65 proyectos para paliar los daños de la DANA, hay 19, un total de 15 millones, que son para actuaciones comprometidas hace años por el Consell en los municipios de la comarca y presupuestadas en anualidades anteriores a que sucediera la gota fría "y que fueron incapaces de ejecutar", ha dicho Pastor. "Tienen la desfachatez de pintarlos como Plan Vega Renhace cuando son compromisos de antes, y las deudas se pagan, pero no se utilizan para vestir el santo del Vega Renhace".

El diputado popular, además, ha señalado que otros 18 proyectos "vendidos" por la administración autonómica como Plan Vega Renhace, son para actuaciones de reforma y construcción de colegios e institutos y que, por lo tanto, son parte del Plan Edificant. "Hacen falta colegios e institutos en la comarca, pero no se puede engañar a la gente diciendo que su construcción es por el Plan Vega Renhace, y así incluyen 36 millones por este concepto".

Por último, Fernando Pastor ha destacado que otros 6 millones que aparecen en los presupuestos para daños por la DANA "son para proyectos impropios del Vega Renhace, que nada tienen que ver con la reparación de daños por la DANA, pero que el gobierno valenciano pinta y colorea y dice que forman parte de él".

Pastor ha estado acompañado en su comparecencia por el diputado provincial y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y por la también diputada provincial y regidora de Almoradí, María Gómez. La elección de Almoradí por parte de los populares para desgranar las partidas de los presupuestos de 2021 de la Generalitat para la Vega Baja no es casual. Fue precisamente en esta localidad, una de las más afectadas por la riada de septiembre del pasado año, donde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó el pasado mes de septiembre las conclusiones del Plan Vega Renhace y anunció que destinaría más de 100 millones en los presupuestos para esas actuaciones, que después ampliaría en 54 más, como anunció hace dos semanas, para partidas específicas por la DANA y depuradoras, como adelantó este diario.

La alcaldesa almoradidense, precisamente, ha recordado esa visita quien también ha criticado que muchas de esas partidas, destripadas ahora por el PP, "no se corresponden ni a lo que votó la gente en el Plan Vega Renhace ni a obras de prevención de inundaciones". María Gómez ha puesto como ejemplo de que el dinero destinado a su municipio en los presupuestos autonómicos que se tienen que votar para el próximo año, se encuentran como obras del Plan Vega Renhace renovaciones urbanas como el colector "que lleva desde 2009 apareciendo en los presupuestos del Consell sin hacerse o la rehabilitación de viviendas en la avenida de Algorfa". La alcaldesa de Almoradí ha señalado que lo único que saben de ese plan es la puesta en marcha de una oficina en Orihuela que está dirigida, precisamente, por un almoradidense, Antonio Alonso. "Solo pedimos que esos 100 millones sean para los daños sufridos por la DANA", ha concluido Gómez.

Para el alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, "nos están engañando y robando" en referencia al Consell, "nos están quitando lo que han venido aquí a hacer, no sé cuántas fotografías, no sé, cuántas noches durmió el President aquí y no sé cuántas veces se ha puesto la mano en el pecho mirando a los ciudadanos de la comarca en esos días donde la pena corría por nuestras venas y cuando hay que comprometerse con ellos en un documento, es un engaño". Dolón ha puesto como ejemplo que se incluye en los presupuestos como del Plan Vega Renhace el Colegio Amanecer que lleva 12 años en barracones "y los últimos cinco comprometiendo en el presupuesto cuantía para él, sin haberla ejecutado nunca, y ahora colocan 2 millones para su construcción y si alguien consigue hacer un centro de línea 3 por ese dinero entonces le vamos a dar al señor Puig el nombre de 'milagro Puig'". "Si ha tenido que llegar la DANA para que nos construyan el colegio, apaga y vámonos", ha añadido el regidor torrevejense.

También está incluida una partida para el arreglo del colegio Inmaculada Concepción que tiene aulas apuntaladas. "Es un timo y una falta de respeto que lo incluyan como Plan Vega Renhace", ha señalado Dolón o el arreglo del firme de la CV-95 "que no tuvo afección de la DANA". También ha aprovechado el regidor torrevejense para hablar de la reversión del Hospital de Torrevieja, "el robo a la mejor calidad asistencial en 14 años, como está acreditado", ha indicado. "Puig habrá dicho que mirasen todas las partidas y que empezaran a sumar para que diera 100 millones y como la Vega Baja está lejos de la capital y siempre se ha conformado esta comarca con las migajas, pues ha dicho que no pasa nada; pues no, sí pasa", ha recriminado Eduardo Dolón, quien ha anunciado que el PP presentará mociones "para que antes de que acabe el año el Consell enmiende su error".

Inversión de la Diputación

El diputado provincial y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha anunciado que la Diputación destinará en los presupuestos de 2021 un total de 10,6 millones para la Vega Baja, de los cuales 7,5 serán para obras por la DANA. "Nuestro compromiso era destinar 6 millones, que no pudimos cumplir en tiempo y forma porque el Gobierno de España nunca habilitó las inversiones financieramente sostenibles y ahora ha habido que hacer la modificación oportuna y ampliamos a 7,5 millones lo que sufragará todas las reivindicaciones de los alcaldes de la comarca que han llegado a la Diputación".

Además, el organismo provincial ha puesto en marcha un plan específico de gasto corriente e inversión "Plan Más Cerca", que destinará a la comarca 3,1 millones y que los municipios podrán destinar a las actuaciones que consideren más convenientes, como mejora de limpieza de calles o centros escolares por el covid, ha explicado Dolón.

Contestación del Consell

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes del gobierno valenciano quienes han respondido que "la única realidad aquí es que la Generalitat ha invertido ya 100 millones e invertirá 154 más y la Diputación ha invertido cero. Lo correcto sería que se dedicasen a pedir al señor Mazón que cumpliese con lo que prometió, porque un año después la inversión es cero". Las mismas fuentes han explicado, en referencia a la denuncia de que el 66% de las partidas del Plan Vega Renhace no se corresponden con arreglos por la DANA, que dicho plan "es transversal y pretende aumentar la resiliencia de la comarca e incluye todo tipo de actuaciones".

Y han añadido que "nunca un gobierno autonómico había mostrado una sensibilidad semejante con la Vega Baja", además de indicar que "el presidente de la Generalitat mostró su implicación desde el primer momento y lo ha plasmado en los presupuestos". Dichas fuentes del Consell concluyen que "frente a los que sólo buscan la confrontación y el titular, desde la Generalitat se seguirá trabajando buscando el interés general y el consenso; ese ha sido siempre el espíritu del Vega Renhace".