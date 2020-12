En primera línea de riesgo, trabajando con un colectivo vulnerable en plena pandemia de coronavirus y sin cobrar desde hace dos meses. Es la angustiosa situación en la que se encuentran las 20 trabajadoras de la limpieza de la residencia de mayores pública de Torrevieja, que atiende a 200 ancianos y que gestiona la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Las empleadas no han dejado de trabajar, al contrario, «estamos dando el 110% con lo del covid porque ahora, además de limpiar, tenemos que desinfectar a fondo», señala una de ellas. Sin embargo, sus cuentas están en números rojos porque la empresa que mantiene la concesión del servicio de limpieza de este geriátrico, Netalia Servicios Integrales y Raspeig, no les abona su nómina. «Estamos desesperadas», indica a este diario Mari Carmen Rosado, una de las trabajadoras que explica que en su casa solo entra ese sueldo, como sucede en otros casos, «y los pagos nos están asfixiando». Las empleadas no han recibido ni el sueldo de octubre ni el de noviembre y ven improbable recibir el día 15 de diciembre la paga «y vamos camino del tercer mes sin cobrar». La empresa les llegó a pagar la nómina de septiembre el 30 de octubre. «Es insoportable», lamenta.

Según explican las trabajadoras, la empresa alega impagos desde agosto por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de las certificaciones «y que por eso no tienen dinero y no nos pagan», dice indignada Rosado. Este diario se puso este viernes en contacto con la Conselleria que dirige Mónica Oltra, que reconoció que existían atrasos de pagos a la concesionaria pero que «en ningún caso, esto lo puede poner como excusa porque cuando una mercantil contrata con la administración se le exige y acredita una solvencia para salvar este tipo de tensiones con tesorería y debe seguir pagando a los trabajadores aunque haya atrasos por parte de la administración pública», señalaron fuentes de ese área. Las mismas fuentes, no obstante, anunciaron que este viernes mismo el Consell aprobó un resarcimiento para abonar a la empresa adjudicataria del servicio los pagos atrasados.

No es la primera vez que la empresa Netalia deja sin cobrar a las limpiadoras de la residencia pública de Torrevieja. Los impagos han sido una constante en su tiempo de concesión. En marzo de 2019 las trabajadoras iniciaron una huelga tras dos meses sin sueldo. «La empresa hizo lo que quiso y nos pagó cuando quiso, lo único que nos sirvió es para perder dinero, del poco que cobramos ya», lamenta Mari Carmen.

Las empleadas piden a Igualdad que saque de nuevo a concurso la licitación de la limpieza del geriátrico torrevejense, que junto a la lavandería y la vigilancia, son los únicos servicios externalizados. La concesión a Netalia finalizó en junio, sin que la administración de Oltra haya iniciado otra licitación, en este caso un hecho aún más sangrante por los incumplimientos de pago de la empresa a las trabajadoras. La Conselleria anuncia que está en vías de sacar un nuevo concurso y que, mientras tanto, la adjudicataria debe seguir prestando el servicio correctamente. Fuentes de la Generalitat achacan la tardanza de esta conselleria en la gestión de los contratos en la falta de personal de intervención de la misma, a pesar de que en números económicos gestiona cantidades superiores, incluso, a Sanidad. Igualdad ha pedido a Hacienda que le dote de más personal de intervención.

«Vamos llorando cada día a nuestros puestos de trabajo»

La situación que atraviesan las 20 limpiadoras del geriátrico público de Torrevieja es crítica. Sin el pago de sus nóminas desde hace dos meses, con salarios que apenas llegan a los 800 € y el único que entra en casa, se encuentran con recibos devueltos, ultimátum para pagar el alquiler y hasta una de ellas que come gracias a lo que le dan sus vecinos. «Vamos llorando cada día al trabajo», lamenta una de las empleadas. «Somos ahora más necesarias que nunca, y las grandes olvidadas».