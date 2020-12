La secretaria general del PPCV, la oriolana Eva Ortiz, pidió ayer la dimisión del nuevo coordinador de la Oficina del Plan Vega Baja Renhace, Antonio Alonso, después de que los populares denunciaran que dos tercios de sus inversiones ya existían en otras partidas y que no se corresponden con daños por la DANA. De los 111 millones consignados en los presupuestos de la Generalitat para 2021, 57 son para colegios y proyectos de otros años, denunció el PP. Ortiz señaló que «el plan Renhace es otro Ximofake, otra mentira revestida de propaganda con la que tratan de engañarnos. Estamos hartos de que Puig y los socialistas pretendan tomarnos el pelo a los vecinos de la Vega Baja. Ahora se ha demostrado que nos quieren estafar».

La también diputada popular indicó que «ante este panorama, lo mejor que puede hacer Antonio Alonso es dimitir y dejar de prestarse a poner la cara para lavar la imagen de un Consell de la Generalitat que ha abandonado a la comarca en los presupuestos de 2021. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Las promesas de Puig ya no sirven de nada cuando, casi dos años después, se dedica a hinchar las cifras».

Para Ortiz, “en la Vega Baja estamos cansados de que presenten planes distintos de recuperación con cifras distintas y previsiones diferentes. Parece que solo prometen cosas para ganar tiempo, disimular y tapar su inacción. La realidad es que las obras y las ayudas no llegan”. Y lamentó que “Puig se dedique a crear falsas expectativas que luego nunca se cumplen. Estamos saturados de tantos anuncios de futuro pero ningún presente, de tanta mentira y tanto marketing propagandístico. Al final, vemos que Puig lo único que ha hecho realmente con la DANA es montar otro chiringuito público donde colocar a afines y pagar favores políticos pero que no va a tener ninguna efectividad real”.

El PSOE tacha de "sectario" al PP

Por su parte, el diputado provincial del PSOE y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, tachó de «sectario» al PP y dijo que «hay que tener mucho rostro para criticar que la Generalitat vaya a invertir más de 250 millones de euros en dos años en la Vega Baja, cuando después de 15 meses no hemos recibido ni un euro de la Diputación por la DANA». El diputado socialista acusó al Partido Popular de la provincia de Alicante, y especialmente a su presidente Carlos Mazón, de “ser tan sectario que es incapaz de reconocer el gran respaldo de la Generalitat a la Vega Baja”.

Para Hernández, la rueda de prensa realizada por diferentes cargos públicos del PP en la Vega Baja “rozó lo esperpéntico, ya que critica a la Generalitat Valenciana que va a invertir más de 250 millones en la Vega Baja en dos años, cuando sentados en la rueda de prensa estabas dos de los culpables de que la Diputación todavía no haya dado ni un euro a la Vega Baja por la DANA, Eduardo Dolón y María Gómez”, señaló. "Como responsables públicos quedaron por los suelos, porque además demostraron que no tenían ni idea de lo que es el Plan Renhace”, apuntó Joaquín Hernández.

Para Hernández, el verdadero objetivo de la rueda de prensa de los cargos del PP en la Vega Baja no era atacar a la Generalitat sino una cortina de humo. “Es evidente que este teatrillo que se montaron era una cortina de humo para desviar la atención del acto organizado por Mazón en IFA y que el PP no ha pagado 11 años después. Por ahora, sus explicaciones han sido tan vagas que las sospechas de que en lo referente a ese acto hay gato encerrado cada vez son más evidentes”. “Notamos nerviosismo en el PP con el ‘caso Mazón’ y es esto lo que les ha llevado a criticar el Plan Renhace y los más de 250 millones de euros que va a invertir la Diputación”. “De un presidente de la Diputación, que no ha dado in un euro a la Vega Baja por la DANA esperábamos más humildad y un afán cooperador con la Generalitat en este asunto”, concluyó el diputado y alcalde socialista.