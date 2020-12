La campaña de recolección de la alcachofa se ha iniciado con mejores expectativas que la anterior pero aún arrastrando las consecuencias de la DANA de septiembre del pasado año, por lo que la superficie cultivada se ha reducido en un 15%. En esta temporada se cultivarán en la Vega Baja un total de 1.800 hectáreas, algo menos de las 2.000 que en otras campañas se han plantado. Si bien la superficie es bastante mayor que la de la última temporada, que se perdió un 60% de la producción, 15.000 toneladas, por la gota fría, aún hay zonas de huerta que no se han recuperado de esta catástrofe. Así, se espera que la campaña finalice con una producción de 22.000 toneladas, frente a las 25.000 que se obtenían en años de bonanza.

A las consecuencias de la DANA, hay que sumarle la incertidumbre por la evolución de la pandemia de coronavirus que también afecta al sector porque «lastra las expectativas de la gente», explicó ayer Diego Martínez, presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja, en el transcurso del primer corte simbólico que da inicio a la temporada y que se realizó en Rojales. Martínez lamentó la falta de zuecas para plantar porque muchas se perdieron con la DANA, a lo que hay que sumar otros factores como las consecuencias económicas que ha tenido para los agricultores este desastre, a la rotación de plantaciones que se han llevado a cabo para oxigenar el terreno y la incertidumbre por el covid.

En cuanto a los precios, este inicio de campaña comienza con buenas expectativas, ya que ayer se alcanzaron en la subasta los dos euros por kilo. Una cotización alta que viene determinada por la escasez de producto al acabar de iniciarse la temporada. El precio se irá equilibrando a medida que haya más producción. La calidad, no obstante, está siendo óptima en las primeras alcachofas que están llegando a los mercados con la marca de calidad «Alcachofa de la Vega Baja del Segura» gracias a las temperaturas más bajas que se están registrando en esta zona.

Martínez señaló que la temporada la ve con «ilusión y optimismo» tras lo desastrosa que fue la anterior, donde solo se pudo salvar el 40% de la producción prevista, 10.000 de 25.000 toneladas por los daños en los campos por la gota fría. La Vega Baja es la segunda zona productora del país, la primera de la Comunidad Valenciana y la primera exportadora nacional. El presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja reconoció el apoyo de las once empresas y entidades y los diez ayuntamientos de la Vega Baja que forman parte de esta asociación y recriminó que no todos los municipios estén implicados en el proyecto. «No se entiende a la Vega Baja sin su huerta, sin la gente que lo hace posible y sin su joya. Tampoco se entiende que una asociación que defiende una marca de territorio, un símbolo de la huerta y los intereses de diversos sectores como el turismo o la gastronomía no esté formada por todos los ayuntamientos de la comarca».

Padrino

El corte simbólico corrió a cargo del chef rojalero José Luis Cases, ganador de la mejor tapa de la Comunidad Valenciana y que regenta un restaurante en Torrevieja. «Intento elaborar platos con nuestro producto estrella, la alcachofa», indicó. El acto contó, además, con la presencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y con varios alcaldes de la comarca.

Mollà apeló a dar a los productores un precio justo. «La mejor recompensa es consumir alcachofa de la Vega Baja, que la paguemos en condiciones para que puedan seguir trabajando en condiciones dignas, y que sepamos reconocer el trabajo de los agricultores. Para la consellera «cultivar en la Vega Baja es un acto de heroicidad, porque no solo estáis en un entorno tenso, por el tema del agua, además es una zona donde las repercusiones y los efectos del clima pueden ser devastadores, y eso pasó el año pasado con la DANA». Por su parte, Mazón calificó a la alcachofa como «una joya de la huerta de Europa que representa esta comarca», por lo que resaltó la importancia de promocionarla. El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, manifestó que «desde las diferentes administraciones hay que conseguir que los agricultores puedan vivir de sus cosechas y de sus producciones».