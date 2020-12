A punto ha estado el Ayuntamiento de Torrevieja de instalar las luces de Navidad para San Antón, en enero. Con un considerable retraso, la junta de gobierno local ha adjudicado el alumbrado para las fiestas navideñas, bastantes semanas después de lo previsto, lo que ha dejado a los festejos patronales en honor a la Inmaculada, que ayer terminaron, sin la iluminación que han lucido otros años y que contemplaba el pliego, que indicaba que debía estar instalada al completo el 28 de noviembre. Está previsto que hoy la empresa adjudicataria, Iluminaciones Granja S.L. de Granja de Rocamora, empiece a instalar, con apremio, las luces navideñas en las calles de la ciudad.

El Ayuntamiento justifica el retraso en que realizó una primera adjudicación a una empresa que no justificó una baja temeraria, según los técnicos municipales, por lo que tuvo que dar el contrato a la segunda mejor valorada, Iluminaciones Granja, de las tres que se presentaron. No obstante, lo que no se entiende es que un contrato de este tipo, que es el mismo todos los años, con una fecha fija como son las Navidades, no se inicie antes y les «pille el toro», como le pasa tantas veces a la administración local.

El precio de adjudicación del contrato asciende a 138.747 euros, un 5% menos del precio inicial de licitación que era de 152.309 euros, pero mucho más elevado que el de años anteriores, lo que ha criticado la oposición de PSOE y Sueña Torrevieja, llegando a calificarlo de «despilfarro». El gobierno del PP justifica que este año la iluminación se colocará, además de en el centro de la ciudad, en «zonas alejadas y urbanizaciones varias», aunque la disfrutarán menos tiempo por la tardanza en adjudicarse.