Barceló aclara a Ribera Salud que no "necesita un esfuerzo ni un estudio especial" para aportar sus datos de profesionales a la Generalitat La consellera ha manifestado que "a salvar vidas nos dedicamos todos, la sanidad. No es solo un objetivo de una concesión, sino de todo el sistema sanitario" . La concesión justificó la falta de entrega del informe sobre el estado de las infraestructuras y plantilla en que no podía ocuparse de realizarlo en plena pandemia