Fran Fernández es la cara más conocida de un auténtico fenómeno que arrasa en las redes sociales entre los vecinos de la Vega Baja. Los vídeos de la cuenta en Twitter «Soy de la Vega Baja» (@SoyDeLaVegaBaja), que comenzaron a difundirse hace unas pocas semanas son una reafirmación continua, con mucho desparpajo y humor, de lo que supone vivir y ser de esta comarca. Lo hace a través de pequeñas piezas virales y que repasan los lugares comunes de sus 27 municipios. Ahora Fran, biólogo que se pasó a los monólogos y el humor, junto al periodista JM Martínez y El Famoso Trino -impulsor de numerosas páginas web y canales a través de la empresa Fábrica de la Comedia-, darán el gran salto a un escenario con «Soy de la Vega Baja», que se estrena en Albatera el 19 de diciembre. «En los setenta, ochenta, noventa, como que había que ser de ciudad para que te tomaran en serio. Había que tener acento neutro en todo, sobre todo si eras presentador, actor o actriz», explica Fran. Junto a El Famoso Trino pusieron ambos en marcha la idea de «Soy de la Vega Baja» en lo que se demostró ser el mejor momento: las semanas de confinamiento que llegaron en marzo tras los desastres de la DANA de septiembre. «Con esto del coronavirus estaba todo parado. Nada que hacer y nadie nos contrataba para nada, ni a mí, ni a nadie. Entonces pensamos en los vídeos promocionales de cada pueblo, para montar jaleo y follón, y después hacer el espectáculo. Nos documentamos mirando palabras propias de cada lugar y características locales. La gente reacciona muy bien».

El perfil que abrió brecha en redes hace ahora cinco años fue Common VegaBaja Girl. Le siguió Vega Baja War Bot. Detrás de ambas cuentas en twitter están dos jóvenes veinteañeros que mantienen todavía el anonimato a pesar de contar con miles de seguidores. Al quite de cualquier titular llamativo, realizaron una labor de difusión informativa durante la DANA de 2019. La gota fría fue catastrófica para esta tierra, pero también fue detonante para hacer visible ese sentimiento de pertenencia que se resume con el lema Fuerza Vega Baja, creado en aquellos días por el también joven estudiante de Jacarilla Álvaro Heredia. De la misma creatividad participan los vídeos y contenidos de la diseñadora e ilustradora Marta Ruiz «Martuja» de Rojales (@ElAlcalsil), o el desparpajo de Teresa L Cerdán (@teresaburbujea) desde Albatera. Forman parte del mismo universo vegabajero de vocabulario y referencias comunes, como recoge en un vídeo muy popular @El_Mindango. Esas que permiten comprobar a sus seguidores que no están, ni mucho menos, solos cuando le dicen «maganto» a un vago, quien «traquea» a la puerta, quien pone un libro en la «leja», o quien utiliza una larga lista de adjetivos en su día a día que van desde el «mostrenco», al «samordo», desde el «manifasero», al «seporro» o al «minso». «Siempre que un vecino de la Vega Baja habla con su acento le preguntan si es murciano. Y siempre hay que aclarar de dónde venimos. Es algo que nos hace singulares», explica la voz tras la que proyecta sus geniales ocurrencias Common VegaBaja Girl.

Humor que une

«Ahora hay como un auge de mirar lo propio -explica por su parte Fran Fernández-. De pertenencia y orgullo de la Vega Baja. Y si uno sale a Elche, a Alicante o a València y nombras la Vega Baja (o como lo conocen por allá arriba, Bajo Segura), ya saben lo qué es y lo que se hace en esta zona». «No creo que pase con tanta claridad para otras comarcas. ¿Y por qué no reivindicar esa diferencia si somos conscientes de ella y la potenciamos?», añade con su habitual tono tranquilo. Y todo siempre con humor, aclara. «A veces me han etiquetado en redes sociales con partidos políticos serios e iniciativas en contra del valenciano. Pero yo no entro en eso». Uno de sus primeros vídeos está dedicado a la singularidad de Guardamar del Segura y el habla valenciana de sus gentes.

El humor, señala el monologista «es lo que une los pueblos y los colectivos. Estar a gusto y pasarlo bien es lo que une y te olvidas de diferencias políticas», en «este caso bajo el contenido común de la Vega Baja». «Se puede ir en línea recta de Orihuela a Albatera pasando por Redován, Callosa de Segura, Cox y Granja de Rocamora». Es un ejemplo que recuerda de Fran (@fran_solaje). Un territorio vertebrado donde la gente tiene como tradición acudir a todas las fiestas, empezar la ruta en Benejúzar y terminar en Rafal, o pertenecer a cofradías de varios pueblos, o donde lo normal es tener familia repartida por más de un municipio de la ribera del Segura.