Uno, pese a los años que lleva dedicándose a esto de los medios y, consecuentemente, viendo muchas cosas, sigue teniendo la impresión de que en política se siguen dando patadas en el culo a aquellos que, aunque no lo parezca, son como «moscas cojoneras» que «molestan más que ayudan» y que, en principio, pareciera que se les da un carguico para contentarles -como agradeciéndoles los servicios prestados-, pero que, en realidad, lo que se pretende es tenerles entretenidos/ocupaos haciéndoles creer que su trabajo/labor es fundamental para la buena gobernanza. Ese personal se contenta porque, primero, se creen imprescindibles -los cementerios políticos están llenos de ellos- y, segundo, su modus vivendi sería el de «dame pan y dime tonto». ¡Sin mí, esto no funcionaría!. ¡Más vale hacer las cosas que mandarlas a hacer!. ¡Error, pariente!. En política, como en el fútbol, lo que hoy es blanco -¿verdad, ZZ?-, a los cinco minutos -o menos- es más negro que el sobaco de un mono -que se lo pregunten al Cholo Simeone-. Es como lo que cantaba el panameño Basilio, allá por los 60: «Cisne cuello blanco, cisne cuello negro». En política no hay grises, a no ser que sea la gestión de quien dice gobernar.

Desde la lejanía y desde mi atalaya de «criticón compulsivo» -que no mentiroso, aunque hay quien piensa lo contrario, lo que me parece cojonudo, porque la vida sería muy aburrida sin voces discrepantes- tengo la impresión de que a «alguien le han hecho la rula/envolvente/cama», aunque el personaje, o personaja, pensará que le han liberado de un trabajo impagado/ingrato, pese a la suculenta soldada. En política, las patadas para arriba son más frecuentes de lo que imaginamos. ¿Queréis un ejemplo?. Mirad, no sé a quién le molesta la portavoza del grupo municipal sosiata en la Esquina del Pavo de Orihuela -nunca Origuela-, Carolina Gracia, aunque lo cierto es que -según me contaron mis gargantas profundas, dignas de todo crédito- los «jefes comarcanos» se la quisieron cargar, para lo que -al parecer con el visto bueno de Quino I de Morella-, le darían un puestesico en Valencia, haciéndola renunciar a su sillón en el salón de plenos de la Casona del Marquesado de Arneva. ¡Patá palante, nena!. A la chiguita -me contaron- se le echaba en cara errores en la dirección/gestión del grupo municipal y que no hubiera ganado las elecciones. ¿El PSOE ganando elecciones en Uryula?. ¿Es que ahora los pájaros disparan a las escopetas?. ¡En el PSOE vegabajero todavía escuecen los líos/follones que, primero, trajeron las renuncias/dimisiones y, después, las bajas en el partido de Antonio Zapata y Carmen Gutiérrez. Me contaron que a Carolina solo la mantiene una destacada militante sosiata ilicitana. ¿No sé si preguntarle a mis amigos Carlos González (alcalde ilicitano) y Alejandro Soler (ex alcalde, diputado y jefe de los socialistas elcheros). ¡Coño, me sonó a Franco, cuando aseguró dejarlo todo «atado y bien atado».

El caso es que me salen sarpullidos porque tengo la impresión de que Quino I «el grande» -en contra de lo que pregona- se ha pasado por la entrepierna el «escalafón», aunque él, por su condición de Molt Honorable President, está por encima del bien y del mal. El jefe de Manolo Pineda -defensor del valenciano bien hablao y escrito, nada de español, aunque sea de Cox y alcalde de Rafal, donde no se habla la lengua de Joanot Martorell- ha nombrado delegado en la Vega Baja a un «ilustre almoradidense», Antonio Alonso, de Cs -formación con la que concurrió a unas municipales-, e hijo de un ex alcalde del pueblo y destacado militante de AP y PP. ¿Qué pasa con una oriolana de pro, jefa de la «diplomacia valenciana» en Lucentum?. Antonia Moreno, ex concejala (PSOE) en Oleza, ascendió a los cielos cuando fue nombrada directora general de Transparencia en Valencia y delegada del Consell en la provincia de Alicante. ¿El nombramiento de Antonio quiere decir que Antonia ha caído en desgracia?. A ver si esto va a ser como lo de la canción de Joaquín Sabina: «Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks».