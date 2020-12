El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja valora que el archivo provisional de la denuncia presentada por el alcalde, Eduardo Dolón, en el juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja contra funcionarios de alto rango de la administración municipal, en concreto, la secretaria general del pleno, la oficial mayor, y dos técnicos más, "requiere por parte de la máxima autoridad un ejercicio de humildad y la defensa del buen nombre de los trabajadores municipales". El juez ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa aunque los servicios jurídicos municipales ya han recurrido este auto.

Según una nota de prensa firmada por el portavoz municipal, Andrés Navarro "como ha quedado acreditado en instancias judiciales, de su acción no puede desprenderse comisión de delito alguno, como sostenía la denuncia planteada por el alcalde".

Para los ediles socialistas "las últimas acciones del equipo de gobierno en materia de política municipal son de una torpeza extrema, originando un conflicto innecesario que no aporta nada ¿Piensa el Sr. Alcalde que esta es la forma correcta de llevar las riendas de la Torrevieja?", se preguntan.

A juicio del PSOE "una muestra más de esa torpeza en materia de personal es la noticia de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recurrido el archivo de la causa. Los hechos son que la denuncia surge de un informe del anterior interventor acumulado, que ahora ocupa la dirección de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Este departamento, dirigido actualemente por quien firmó el informe que motivo la posterior denuncia es quien presenta el recurso contra el archivo de la denuncia".

Los socialistas se preguntan si pueden tener "plena seguridad en relación a qué se persigue con ese recurso. Existen casos que han costado miles de euros a los contribuyentes, en los que el criterio ha sido el allanamiento por parte de la asesoría jurídica y la no presentación de acciones judiciales ni hacer acto de presencia en el juzgado a pesar de que un estudio con un mínimo de rigor jurídico aconsejaban lo contrario. No sabemos por qué unos casos sí y otros no", añaden.

Los socialistas en el Ayuntamiento de Torrevieja creen que “las actuaciones de los funcionarios de esta casa tienen que ser puesta en valor,restablecer su honorabilidad y su profesionalidad “. Para la misma fuente cuando "nos encontramos ante un caso grave en el que se ha puesto en entredicho la labor de algunos funcionarios de alto rango cuyos nombres incluso han resultado publicados , y el magistrado no ve delito ni malversación de caudales públicos en el ejercicio de sus funciones, hay que estar a la altura de la situación y asumir el error, rectificar y pedir disculpas públicamente".

” Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista, solicitamos a Eduardo Dolón que rectifique, tome la decisión de no recurrir ante el archivo decretado por el magistrado del Juzgado número 3 de Torrevieja, que no haría sino agrandar el pertinaz error político y judicial", reiteran. Dolón, tal y como ha podido comprobar este diario, ya ha registrado el recurso.