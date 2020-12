El comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja y responsables de la Conselleria de Sanidad mantienen este martes una reunión sobre el futuro de la plantilla de la concesión, que pone fin a su contrato con la Generalitat en octubre del año que viene. Ni la Conselleria de Sanidad ni el comité de empresa habían informado de este encuentro.

Ha sido el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) el que ha desvelado que la reunión se celebrará este martes a las once en la Casa de la Cultura de Guardamar. El primer edil ha emitido un comunicado lamentando que la reunión no se realizara en Torrevieja -el departamento cubre la población de otros nuevo municipios- y que no tenga previsto acudir la consellera Ana Barceló.

Fuentes consultadas por INFORMACIÓN.es han indicado que ni se había convocado la reunión de forma específica en Torrevieja, ni estaba prevista la presencia de la consellera.

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha calificado de "desprecio absoluto y falta de respeto a la ciudad de Torrevieja y a todos sus vecinos" el que la reunión no se celebre en la ciudad. El municipio con 83.000 vecinos la que cuenta con mayor población asistida del departamento: 83.000 vecinos. Le sigue Orihuela Costa con 30.000 y después Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.

En este caso concreto, Eduardo Dolón critica que este martes, 15 de diciembre, estaba prevista "una importante reunión en el Hospital de Torrevieja de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y el Comité de Empresa del Hospital, en el que se iba a dar a conocer, entre otras cuestiones, el futuro laboral de los 1.400 trabajadores -es la cifra que suele citar el Ayuntamiento de Torrevieja y la plataforma Sanidad Excelente- que conforman el Departamento de Salud de Torrevieja".

La reunión se llevará a cabo mañana martes, a las 11:00 horas, pero en la Casa de Cultura de Guardamar del Segura, sin la presencia de la consellera Ana Barceló, que envía en su lugar a la subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana Riqué. Almiñana es la repsonsable de la Generalitat que firmó el escrito de comunicación a Ribera Salud en el que se anunciaba el fin del contrato.

Eduardo Dolón, ha salido en defensa del comité de empresa - que no ha llegado ni a anunciar la reunión- a "esta nueva desconsideración al Comité de Empresa del Hospital de Torrevieja y, por ende, de todos los trabajadores que forman parte del Área de Salud, demuestra que el Gobierno valenciano, que preside Ximo Puig, así como su consellera de Sanidad, Ana Barceló, continúan sin rumbo fijo ante la reversión del centro hospitalario y sin querer explicar y concretar qué va a ser del futuro laboral de estas 1.400 familias".

Ribera Salud no ha presentado la documentación en la que debe aclarar el número exacto de plantilla y el inventario de sus centros de salud. Documento que debería haber presentado el pasado 1 de diciembre. La petición del informe aparece indicada en las normas de reversión de la concesión que la concesionaria sanitaria ha llevado al juzgado.