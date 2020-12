La Conselleria de Sanidad se ha escudado en la falta de información por parte de Ribera Salud sobre las cifras de plantilla y estado de las infraestructuras sanitarias del departamento para no concretar la fórmula con el que quiere asumir la gestión del departamento de Torrevieja en octubre del año que viene, de forma directa o a través de una empresa pública. Es lo que ha dicho la presidenta del comité de empresa, Ana Linares, a la salida de la reunión que durante algo más de una hora han mantenido en Guardamar del Segura este martes los representantes sindicales de la plantilla y los cargos de la Conselleria de Sanidad, encabezados por la subsecretaria autonómica de Sanidad, Mònica Almiñana.

Los normas de reversión del departamento, comunicadas a mediadios de octubre, disponían que la concesionaria Ribera Salud debía entregar un informe con los datos de la plantilla actual y el estado de las infraestructuras. Una especie de radiografía resumida del estado actual del departamento. El plazo de entrega de ese documento expiró el 1 de diciembre. Ribera Salud no solo no lo entregó, como avanzó INFORMACIÓN. También ha llevado al juzgado las normas de reversión que regulan el proceso por el que la Generalitat pondrá fin al contrato con la empresa en octubre de 2021, una vez agotado el periodo concesional de quince años. La empresa y una parte importante de la plantilla han reclamado en los últimos meses una prórroga de cinco años bajo el lema "lo que funciona no se toca". La Generalitat ha defendido la reversión para que sea el sistema público y no una empresa privada el que gestione la sanidad de Torrevieja y nueve municipios más.

La presidenta del comité indica que Sanidad se ha escudado en la falta de respuesta de Ribera Salud a la reclamación de información sobre la plantilla para no concretar cómo gestionará el área aunque garantiza el respeto a los derechos laborales adquiridos

Linares, a preguntas de INFORMACIÓN, ha indicado además que la subsecretaria autonómica Almiñana ha "garantizado los derechos adquiridos a toda la plantilla, los va a respetar, ha dicho" al margen de la forma de gestión que finalmente emplea la Generalitat para asumir el departamento, ya sea como se realizó en Alzira a través de personal laboral fijo a extinguir o a través de una empresa pública. La misma fuente ha indicado que hoy se ha producido un "intercambio de ideas y hemos preguntados muchas dudas". Sanidad ha emplazado al comité de empresa y la junta de personal -que representa a los poco más de 50 trabjadores estatutarios con los que cuenta el departamento- a una nueva reunión a finales de enero.

Más de un centenar de sanitarios del departamento de salud de Torrevieja se han concentrado a las puertas de la Casa de Cultura de Guardamar -desde las diez y media de la mañana y hasta pasadas las doce- donde se ha celebrado la reunión entre la subsecretaria autonómica, el comisionado del departamento de Torrevieja y el comité de empresa y la junta de personal del departamento.

#GUARDAMAR Protesta de sanitarios y Plataforma Sanidad Excelente en contra del fin del contrato de Ribera Salud en la gestión del departamento sanitario de Torrevieja. Posted by Información Vega Baja on Tuesday, December 15, 2020

Entre los sanitarios se encontraban el director Médico, el director de Atención Primaria y el director Económico del área sanitaria, además de trabajadores de distintas áreas de la concesionaria.

También ha acudido una amplia representación de la Plataforma Sanidad Excelente, que desde finales del año pasado reclama que no se lleve a cabo la reversión. Este colectivo ha emitido una nota de prensa este martes asegurando que se han producido supuestos "insultos xenófobos" por parte de representantes del equipo de la Conselleria de Sanidad hacia los miembros de la plataforma, que este diario, presente en la protesta, no ha podido verificar.

Según Sanidad Excelente miembros del equipo de Sanidad han exclamado ante la presencia de la plataforma: "Ya están aquí esos murcianos de Torrevieja". Los presentes han respondido a esta supuesta alusión con: "Somos valencianos, no murcianos". Fuentes de la Conselleria de Sanidad han negado este extremo: "Es rotudamente falso, nadie del equipo de Sanida ha hablado con la Plataforma ni se ha comentado nada sobre el colectivo, ni antes ni durante ni después de la reunión", han indicado las mismas fuentes.

Entre los asistentes se encontraba el exdiputado nacional del PP y exedil de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, que ha sido el primero en hacer alusión a esa supuesto insulto xenófobo, representantes del PP de Guardamar y -al menos- tres asesores del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que ayer cuestionó que la reunión se fuera a celebrar en Guardamar. El Ayuntamiento torrevejense ha matizado que esos asesores han hecho uso de horas libres pendientes para acudir a la concentración. Los concentrados, con batas blancas, han permanecido en la zona durante más de una hora. A la Casa de Cultura se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.