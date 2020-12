El equipo de gobierno del PP puede mostrar músculo porque acaba de obtener el respaldo de Cs y Vox, casi sin condiciones, a unos presupuestos de 2021 que todavía no han pasado el filtro de la aprobación inicial y del que se desconocen puntos esenciales, como la fórmula para financiar los contratos en tramitación. Los populares cuentan con una holgada mayoría absoluta pero con la foto que la edil de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán y la concejal de Vox, Carolina Vigara se han realizado junto al alcalde Eduardo Dolón difundir una imagen de negociación y trabajo de propuestas de la oposición -algo que no va a pasar con las formaciones de la oposición a la izquierda como el PSOE, Sueña Torrevieja y Los Verdes, que ni se van a enterar del documento antes de que pase por las primeras tramitaciones con el argumento del PP de que "no han presentado propuestas"-. Ese es el balance político positivo que el PP puede sacar de episodio. No está nada claro qué obtienen Cs y Vox.

Cs asegura que el PP va a asumir sus propuestas -aunque su postura final en los plenos de presupuestos siempre será una incógnita si depende de Pilar Gómez-. La portavoz naranja trabaja casi en solitario en un partido que a nivel local apenas se le conoce actividad desde las pasadas elecciones municipales y que nunca ha normalizado "su vida como partido" desde que comenzara su andadura poco antes de las elecciones de 2015 con una candidatura improvisada. Por su parte, Carolina Vigara, en la cuerda floja desde hace meses en su formación política -presentó su dimisión como concejal y poco después presentó su renuncia a su dimisión-, también por libre en esta secuencia.

Las reuniones tuvieron lugar el pasado 10 de diceimbre y de ellas dio cuenta el gabinete de prensa del Ayuntamiento. Asistieron el alcalde Eduardo Dolón,el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, y, por separado, las portavoces de los grupos municipales de Ciudadanos y Vox, "las dos únicas formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento que han elevado sus propuestas para incorporar a los Presupuestos Generales de 2021, los cuales serán debatidos y aprobados, con toda probabilidad, antes de final de año".

El edil Domingo Paredes ha mantenido varias reuniones con las portavoces de estas dos formaciones políticas en las que han ido trasladando las propuestas e iniciativas que se han incluido en el borrador de estos Presupuestos Municipales de 2021. Dolón, dice la nota de prensa municipal, valora "muy positivamente el apoyo de ambos partidos a estos presupuestos del año próximo, así como sus aportaciones que repercutirán en una mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Pilar Gómez Magán, portavoz de C´s, ha propuesto, por escrito y presentadas en el Registro Municipal, entre otras, la incorporación en los presupuestos de una sede de la UNED en Torrevieja -una iniciativa que sostiene desde 2015-, la apertura y puesta en valor de las Eras de la Sal y la puesta en funcionamiento del Museo de Ciencias Naturales. Las dos últimas ya formaban parte de la línea de actuación del PP desde 2019 mientras que la puesta en marcha de la sede de la UNED es una incógnita: el concejal de Educación, Ricardo Recuero, que suele ofrecer información sobre su gestión, eludió aclarar cómo está este tramite y se limitó a ofrecer una contestación irónica -muy poco habitual en su estilo- a la oposición sobre este tema en el último pleno.

Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Carolina Vigara, ha transmitido también sus propuestas al alcalde de Torrevieja, entre las que destacan llevar a cabo "mejoras en los parques con juegos para niños, más actividades de ocio y mejoras en el transporte urbano, entre otras". El transporte urbano es uno de los servicios que está pendiente de adjudicación, en este caso desde 2013.