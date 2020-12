La edil socialista de Orihuela, María García, ha criticado la falta de programación y actividades de Navidad para los próximos días en Orihuela. A juicio de García, “sabemos que estamos ante una Navidad atípica, pero la pandemia no puede acabar con la ilusión de los niños y no puede ser la excusa para no hacer nada, con precaución y cumpliendo las normas de seguridad, Orihuela cuenta con espacios dónde se pueden organizar actos que eviten que los oriolanos se marchen a otros sitios”. Según la edil, los jóvenes ya han tenido que renunciar a muchas cosas como los parques, no celebrar cumpleaños y no ver con la frecuencia a familiares y siempre han sabido adaptarse y “aunque sabemos que las cosas no pueden ser como antes, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados". Y pone como ejemplo que localidades cercanas como Torrevieja, Guardamar, Montesinos o Bigastro están organizando actividades virtuales y eventos controlando el aforo. "Y ¿Orihuela?", se pregunta, antes de añadir que "tenemos la Glorieta cerrada, el único espacio amplio y abierto en el centro para organizar una cabalgata estática, montar una especie de belén viviente en el que los niños puedan ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de que visiten esa noche su casa. También tenemos la plaza de toros con un espacio idóneo para mantener la distancia de seguridad y hacer cuentos, conciertos, etc..”, añade como propuestas.

García afirma que “el equipo de gobierno una vez más no ha estado a la altura y no ha sabido adaptarse a las circunstancias buscando alternativas válidas para que sobre todo los niños puedan disfrutar de esta atípica navidad”. La edil ha reprochado a las concejalías de Cultura y Turismo que "hayan olvidado que hace un año que inauguramos el Museo del Belén y es sorprendente que la mayoría de los ciudadanos lo desconocen. Ni en las webs, ni en redes sociales de ambas concejalías aparece que tenemos un Museo del Belén municipal, ni se promueve ni se organizan visitas. Una vez más Orihuela es gobernada por personas que no saben aprovechar lo que esta ciudad tiene y sus ciudadanos le ofrecen”.

En este sentido, y con intención de evitar más riesgos para todos, ha dicho, la concejala del PSOE ha pedido al gobierno y en concreto a las concejalías de Turismo y Orihuela “que no dejen a la improvisación estas actividades y se pongan a trabajar para las necesidades de los oriolanos, porque la gente necesita actividad y en estas fiestas las familias necesitan ocio para los niños y para disfrutar con responsabilidad de esta época de la Navidad". También ha pedido mayor promoción del Museo del Belén en favor de difundir esta tradición y en cumplimiento del convenio que se hizo con el maestro belenista Manuel Zambrana.