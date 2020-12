La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido no adjudicar el contrato de servicios de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa con cuatro informes en contra: tres del director de los Servicios Jurídicos -habilitado nacional- y uno del funcionario ingeniero supervisor del servicio. A su vez hay uno a favor de la directora general de Contratación, mientras también se ha pronunciado favorablemente el director general de Urbanismo.

La junta de gobierno se ha reunido de urgencia esta tarde, poco antes de iniciarse el pleno ordinario de este mes, para aprobar este informe propuesta que firma la directora general de Contratación, Rosana Narejos, en el que se justifica la decisión de no adjudicar el contrato en "evitar un escenario de incumplimientos de ley de Estabilidad y Sostenibilidad", para lo que debe replantearse la forma de gestión del servicio y la minoración sustancial del precio de licitación, que habrá que perseguir -dice el acuerdo- sin renunciar a la calidad y a una gestión más eficiente desde el punto de vista económico".

El proceso por el que se anula esta adjudicación, que contemplaba un desembolso de 466 millones de euros a lo largo de 15 años -25 millones de euros al año-, se inició tras la advertencia de la interventora de que los ingresos previstos para 2021 podrían poner en entre dicho la sostenibilidad de esta prestación y de otras cuya adjudicación está en tramitación.

La decisión del primer edil cuenta con el respaldo técnico de la directora general de Contratación y el director general de Urbanismo y Servicios

Torrevieja ha pagado 65 millones de euros sin contrato a Acciona, empresa que realiza actualmente el servicio, por realizar la prestación desde junio de 2016. Su concesión de de diez años y dos de prórroga concluyó en ese momento. Con la decisión adoptada hoy la empresa mantendrá la prestación de forma irregular hasta que el municipio inicie un nuevo expediente -el cuarto para el mismo objetivo desde 2015- , y decida el modelo de gestión. El alcalde duardo Dolón apuesta por la creación de una empresa mixta -el de tramitación más lenta-, como ha reiterado en las últimas semanas.

A renglón seguido, en el mismo punto de la junta de gobierno de esta tarde, se reconoce a los cinco licitadores que han participado en la licitación el derecho a recibir "una compensación" por los gastos en los que han incurrido al participar en la licitación. En total 99.014 euros, 19.802 euros por cada empresa. Al concurso se presentaron cinco grandes empresas del sector Valoriza-STV, UTE FCC-OHl, UTE Actúa-3RS, Urbaser y Acciona.

La paralización del proceso de adjudicación se produjo en el momento en que el ingeniero supervisor del contrato propuso a la mesa de contratación que analizara y valorara las ofertas técnicas o sobre B de la licitación (el A corresponde a la presentación de la documentación y el C a la presentación de las ofertas económicas).

La decisión le costará al Ayuntamiento 100.000 euros para compensar a las cinco empresas del sector por los gastos ocasionados en la elaboración de los pliegos.

Según ha podido conocer este diario la empresa mejor valorada supuestamente en ese momento del proceso (el pasado 14 de septiembre) era Valoriza-STV. Sin embargo no hubo ningún acto de valoración formal por parte de la mesa de contratación ni se llegaron a abrir las plicas con las ofertas económicas.

Coacciones

Hoy la resolución de la junta de gobierno contaba con otro punto inicial. Cuatro miembros de la mesa de contratación que decide el contrato -los designados voluntariamente por el gobierno local-, presentaban su dimisión expresada en un escrito en el que, según ha podido conocer INFORMACIÓN, se indicaba que habían recibido supuestas presiones y coacciones por parte del asesor jurídico para que adoptasen la decisión de seguir con el procedimiento de adjudicación.

Acciona ha recibido sin contrato 65 millones de euros por realizar la prestación que mantendrá hasta que se lleve a cabo una nuevo intento de licitación -el tercero desde 2016-.

La junta de gobierno presidida por el alcalde Eduardo Dolón ha decidido "no admitir la solicitud de revocación de los miembros de designación voluntaria", la presidenta de la mesa de contratación y directora general de Contratación, Rosana Narejos, el director general de Economía, Juan Carlos Carmona, el funcionario técnico Luis Rebollo y el secretario de la mesa Fernando Domínguez. En ese acuerdo "hace suyas las manifestaciones vertidas por la comunicación (cuyos extremos no se han dado a conocer)" por la "profesionalidad, imparcialidad y el buen funcionamiento de dicho órgano". Los otros dos miembros natos de la junta son el director de la Asesoría Jurídica Jesús López López (favorable a continuar con la adjudicación) y la interventora Cristina Serrano, que debe informar sobre la viabilidad económica de la no adjudicación.