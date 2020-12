La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido no adjudicar el contrato de servicios de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la costa con cuatro informes en contra: tres del director de los Servicios Jurídicos -habilitado nacional- y uno del funcionario ingeniero supervisor del servicio. A su vez hay uno a favor de no adjudicar de la directora general de Contratación, mientras también se ha pronunciado favorablemente, con tres informes, el director general de Urbanismo -ambos funcionarios de confianza designados por del alcalde Eduardo Dolón-.

La junta de gobierno se reunió ayer, poco antes de iniciarse el pleno ordinario de este mes, para aprobar este informe propuesta que firma la directora general de Contratación, Rosana Narejos, en el que planteaba que las dos opciones -adjudicar o no, eran válidas pero finalmente consideraba que por interés público la decisión de no adjudicar «evita un escenario de incumplimientos de ley de Estabilidad y Sostenibilidad», y permite replantear la forma de gestión del servicio y la minoración sustancial del precio de licitación, sin renunciar a la calidad -dice el acuerdo- y a una gestión más eficiente desde el punto de vista económico». Este informe no fue validado el miércoles con su firma por la edil de Aseo Urbano y Contratación, Carmen Gómez, responsable del expediente. Sí acudió Gómez para ratificarlo finalmente en la junta de gobierno ayer.

El proceso por el que se anula esta adjudicación, que contemplaba un desembolso de 466 millones de euros a lo largo de 15 años -25 millones de euros al año -, se inició tras la advertencia de la interventora de que los ingresos previstos para 2021 podrían poner en entre dicho la sostenibilidad de esta prestación.

Torrevieja ha pagado 65 millones de euros sin contrato a Acciona, empresa que realiza actualmente el servicio, por realizar la prestación desde junio de 2016 sin contrato. Su concesión de diez años y dos de prórroga concluyó en ese momento. Con la decisión adoptada ayer la empresa mantendrá la prestación de forma irregular hasta que el municipio inicie un nuevo expediente -el cuarto para el mismo objetivo desde 2015-, y decida el modelo de gestión. En 2016 se descartó la municipalización.

En 2019, con el cambio de gobierno, un contrato de gestión indirecta con las plicas ya presentadas. El alcalde apuesta por la creación de una empresa mixta -el de tramitación más lenta. A renglón seguido, en el mismo punto de la junta de gobierno, se reconoce a los cinco licitadores que han participado en el concurso el derecho a recibir «una compensación» por los gastos en los que han incurrido por participar en la licitación. En total 99.014 euros, 19.802 euros por cada empresa. Al concurso se presentaron Valoriza-STV, UTE FCC-OHl, UTE Actúa-3RS, Urbaser y Acciona.

Paralizado

La paralización del proceso de adjudicación se produjo en el momento en que el ingeniero supervisor de la prestación valoró las ofertas técnicas o sobre B de la licitación (el A corresponde a la presentación de la documentación y el C a la presentación de las ofertas económicas). Según ha podido conocer este diario la empresa mejor valorada supuestamente en ese momento del proceso (el pasado 14 de septiembre) era Valoriza-STV pero ese documento no llegó a analizarse formalmente ni resolverse por la mesa de contratación.

El tercer informe del asesor jurídico pone en cuestión la actitud del director general de Urbanismo y Servicios en ese momento. Asegura que éste se dirigió a la mesa de contratación, para indicar «que iba a realizar informe un informe en el que iba a proponer el desistimiento del contrato del Servicios de Recogida de Residuos «en base a que los pliegos vulneraban la legalidad, por falta de claridad, lo que imposibilitaba la valoración». Esta propuesta, dice el director jurídico fue «realizada cuando no habían transcurrido ni cuatro horas de la emisión del informe de valoración de ofertas por el técnico municipal».