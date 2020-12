El grupo municipal de Los Verdes del Ayuntamiento ha denunciado ante la inspección educativa de la Conselleria de Educación a la edil de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez (PP), que ejerció su labor de profesora en el aula de un instituto al tiempo que asistía a una comisión municipal telemática, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes de la conselleria. Educación explica que ante «cualquier denuncia o queja de la actuación del personal docente, la inspección siempre hace un informe para comprobar la veracidad de los hechos denunciados» y, en «el caso de que la actuación u omisión del docente sea constitutiva de sanción, se eleva una propuesta a la dirección Territorial de Educación para que abra expediente sancionador». La inspección está elaborando el informe y matiza Educación que aún no lo ha remitido a la Dirección Territorial».

La concejala es profesora interina en un IES. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre. La comisión se prolongó durante una hora. Gómez no cuenta con dedicación exclusiva en el gobierno -recibe indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados-. En la primera parte de la reunión la edil estaba conectada a la sesión de forma telemática mientras conducía para dirigirse a su lugar de trabajo -no paró el vehículo-. Pidió disculpas públicas después reconociendo su error, si bien el alcalde, Eduardo Dolón (PP), como jefe y de la Policía Local y tras hacerse eco este diario del episodio durante la misma mañana, anunció que iba a imponerle una sanción por ese comportamiento al volante. La oposición le aclaró que no era lo mismo que «usar el manos libres» porque la edil debía estar atenta al debate y a cuándo debía votar al tiempo que conducía. Pero la secuencia no terminó ahí. La concejala entró con posterioridad al centro educativo y mantuvo la comunicación sin percatarse además de que tenía el micro abierto, por lo que cada vez que hablaba saltaba su imagen y audio al resto de la reunión grabada con los portavoces de los grupos. Estos alertaron al alcalde sobre esta forma inadecuada de «asistir» a una comisión -además de recordar que la edil cobra por esa función (178 € por sesión)-. Gómez no llega a oir al alcalde advirtiéndole de que cerrara el micro, emite su voto a uno de los puntos en un pasillo del centro educativo, y poco después entra en una clase y pide a los alumnos que tengan «todo recogido en la mesa y solo un boli» y de nuevo exclamar: «No quiero oir una mosca». Todo ante el malestar de los portavoces de Los Verdes, PSOE y Sueña Torrevieja.

Fuentes cercanas al procedimiento mostraron su extrañeza por el hecho de que la edil alternara esas dos tareas al tiempo, cuando en los centros educativos ofrecen facilidades a los cargos públicos para asistir a órganos colegiados. Y aunque podrían conectarse desde sus domicilios, la asistencia telemática ha permitido acortar tiempos y rebajar el impacto sobre las clases, porque pueden hacerlo desde un despacho. El mismo grupo municipal ha denunciado la asistencia días después de Gómez a otra sesión informativa sin mascarilla en el centro educativo. Pero en esa ocasión la edil estaba en un despacho aislado del resto, sin alumnos.

Gómez es cuestionada en el seno de su grupo municipal no solo por este episodio, también por sumar su segunda investigación judicial en las últimas semanas. El alcalde Eduardo Dolón expresó su apoyo a la concejal el viernes en rueda de prensa y calificó su trabajo como «indispensable» en su equipo.