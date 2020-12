El Ayuntamiento de Orihuela lleva desde abril de 2018 sin convocar la junta local de seguridad, el órgano en el que se coordinan los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y se ponen al día las distintas actuaciones y los nuevos protocolos. La última junta local de seguridad se celebró el 25 de abril de 2018, cuando se acordó una serie de refuerzos para disminuir la delincuencia en los barrios del cinturón de la sierra y se dieron a conocer los índices de delitos, uno de los datos que se ponen en común esa mesa entre las distintas policías, el Ayuntamiento y la Subdelegación. A pesar de que el reglamento que regula esas juntas locales de seguridad establece que se reunirán, al menos, una vez al semestre, el equipo de gobierno oriolano de PP y Cs va camino de cumplir dos años sin convocarla.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha enviado en los últimos meses dos escritos al Ayuntamiento para que convoque «a la mayor brevedad posible» la junta local de seguridad. El último de los escritos, a principios de diciembre. Seguridad Ciudadana está gestionada por Cs en este mandato, con el edil Ramón López al frente, y durante el pasado era la concejal del PP, Mariola Rocamora, quien tenía las competencias. De ese área depende su convocatoria.

La Subdelegación alerta de la dificultad de poner en común los protocolos si no se coordinan los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, con especial importancia a la protección a las víctimas de violencia de género, sobre lo que señala en el escrito enviado al consistorio, es necesario adaptar el protocolo de coordinación entre la Policía Local y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Ese protocolo, en el caso de Orihuela, establece que la Policía Local se ocupa de la atención a las víctimas de violencia de género en una parte de las pedanías y en la Costa, otra parte la atiende Guardia Civil y el resto la Policía Nacional. La Subdelegación pretende que en Orihuela las policías se adapten a los cambios en el Sistema VioGén, que coordina el Ministerio del Interior con datos de las víctimas.

La portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia, exigió su inmediata convocatoria. «Es increíble que en una ciudad como Orihuela, donde hay un juzgado de Violencia de Género, la unidad de víctimas en el juzgado, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional o la colaboración de la Policía Local, que no se convoque esa junta de seguridad para proteger convenientemente a las víctimas, por lo que exigimos que se apruebe el nuevo documento y esto no vuelva a pasar, porque al final siempre es lo mismo, mucha pancarta y minuto de silencio, pero en el trabajo diario se sigue fallando y en este tema no se puede fallar».