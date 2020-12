El Auditorio de Torrevieja presenta ‘La Cenicienta’, el domingo, 27 de diciembre, a las 19:00 horas. La compañía Murciana de Danza CMDANZA se acerca al público familiar e infantil creando un espectáculo de ballet clásico español.

El espectáculo está inspirado en piezas de los grandes músicos españoles: Isaac Albéniz, Ruperto Chapí y Joaquín Turina y entremezcladas con músicas de matices folclóricos del norte y el sur de España, sin olvidar el flamenco más alegre y festero.

Este original ballet pretende divertir y educar el gusto de niños y adultos por este género, jugando con la danza, la música y el teatro, cogidos de la mano gracias a este cuento de hadas que permite viajar desde un idílico mundo de sueños a otro más realista y cómico.

SINOPSIS

A pesar de la dura vida a la que la tienen sometida su madrastra y sus horrendas hermanastras, la Cenicienta no deja de ser una bella muchacha de carácter alegre. Siempre le encargan las tareas más penosas, pero ella no deja de soñar, y dejando volar su imaginación baila con desparpajo, a ritmo de zapato, mantón, abanico y palillo. Por lo que no es de extrañar que cuando llegue el día de la fiesta y La Cenicienta se cuele en ella, el Príncipe quede deslumbrado por la elegancia y tronío de su danza “por sevillanas”.

Precios: 18 y 15 euros. Descuentos: 50 entradas Amigos Auditorio (20% de descuento) y 25 entradas Jubilados (50% descuento). Venta anticipada a través de www.auditoriotorrevieja.com. Presencialmente, todos los miércoles (de 11:00 a 14:00 horas) en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja y dos horas antes del concierto (17:00 horas), en la taquilla del Auditorio.