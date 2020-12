Los partidos de la oposición de San Fulgencio, Partido Popular (PP) y Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), presentarán un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue al alcalde de la localidad, el socialista José Sampere, por las presuntas irregularidades en una oposición, concretamente para la plaza de Inspector de la Policía Local. El regidor no respondió ayer a las llamadas de este medio. La denuncia también va dirigida contra el secretario del Ayuntamiento. Ambas formaciones presentarán, además, un recurso contencioso administrativo en los juzgados contra el proceso. Los denunciantes aseguran que el único aspirante para la plaza, el actual jefe de la Policía Local, no ha presentado, supuestamente, la titulación que se exige para poder presentarse al ese concurso, que es el Grado o equivalente.

Las portavoces del PIPN, Charo Mejías, y del PP, Conchi García, solicitaron por escrito al alcalde y al secretario el acceso a la titulación exigida en las bases de la oposición para poder presentarse, y lo hicieron antes de comenzar los exámenes. Ambas ediles denuncian que «carece de la documentación requerida», según explicaron a este medio. Tanto el alcalde como el secretario fueron informados de esta presunta irregularidad «previo al comienzo de los exámenes, pero han seguido adelante a pesar de no reunir los requisitos exigidos», señalan.

Según ha podido saber este medio, hubo una alegación externa, de un policía de Elche, en ese mismo sentido, la presunta carencia de la titulación requerida del único aspirante. El PIPN y el PP también critican que el regidor haya sacado la plaza por promoción interna y no mediante un concurso en el que se hubieran podido presentar aspirantes de otros municipios. «El alcalde -aseguró Mejías, ha dicho en más de una ocasión que no se iba a arriesgar a sacar la plaza por concurso libre, por si venía una persona que no estaba interesada en el pueblo, y habló con el único aspirante para hacerlo por promoción interna y le propuso sacar ese cuerpo a flote, según consta en el acta de un pleno».

Ya han sido dos los exámenes que ha realizado el aspirante y queda un tercero. Según el PP y el PIPN, la convalidación del título propio que presenta el aspirante es de marzo de 2019, y en septiembre de ese año «ya manifestó el alcalde su intención de darle la plaza». «Las cosas tendrían que hacerse con total legalidad, para que todo el mundo pueda presentarse en igualdad de condiciones, sin favoritismos», indicó Charo Mejías.