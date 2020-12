La enorme balsa que la Región de Murcia construyó en 2015, al clausurarse el vertedero de Proambiente y asumir, subsidiariamente junto a la Comunidad Valenciana, su mantenimiento, contiene más de 40.000 metros cúbicos de lixiviados. A pesar de que la instalación iba a ser provisional, para embalsar los líquidos tóxicos acumulados en los distintos vasos del vertedero durante las obras de sellado, nadie se atreve a pronosticar cuándo se procederá a su desmantelamiento. La Consejería de Medio Ambiente de Murcia tan solo ha retirado de esta «mega» balsa un total de 7.000 metros cúbicos de lixiviados, un 15% de su capacidad total, lo que está provocando numerosas molestias a las poblaciones cercanas a la instalación, como es el caso de La Murada. Los vecinos denuncian que los olores son «insoportables».

Miembros de la plataforma ecologista Vertivega y de la Asociación de Vecinos Euraviro de La Murada, se reunieron hace unos días con el director de Calidad Ambiental de la Región de Murcia, Francisco Marín, al que le trasladaron la problemática que sufren los vecinos por el hedor que sale de la balsa de lixiviados sin vaciar y que llega a las casas. «No quieren darnos un plazo de cuándo vaciarán la balsa y nos han trasladado que su objetivo es que el propio sol actúe de depuradora para evaporar el agua de los lixiviados, pero ese es precisamente el problema, que, junto al agua evaporada, están saliendo gases y los vecinos de La Murada, Los Vives, Los Randeros o Los Carrillos estamos sufriendo olores muy fuertes y desagradables a diario, a veces ni se puede respirar», denuncia el portavoz de Vertivega, Rafael Torá. Estos lixiviados son el resultado de la descomposición de cientos de miles de toneladas de basuras enterradas entre 1997 y 2013.

El gobierno murciano presupuestó para 2020 un total de 1,4 millones de euros para labores de restauración e impermeabilización, aunque, según los ecologistas, no se ha acometido ni el 1%. La falta de restauración del vertedero en los terrenos murcianos (que supone un 72% del total de la instalación) llegó a provocar la pérdida de lixiviados hace un año, como publicó este diario, y la posterior denuncia del Seprona, que trasladó a los juzgados de Cieza, donde hay otra denuncia de Vertivega. Ambas han servido para que la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia haya abierto una investigación, por presunto delito medioambiental, a la Consejería de Medio Ambiente, por su presunta inacción en la restauración y sellado del vertedero que perteneció a la familia del polémico empresario oriolano Ángel Fenoll.

Vertivega critica que «las medidas que se están tomando son más para paliar las malas conductas que han tenido las administraciones durante los más de 15 años de funcionamiento del vertedero, que en solucionar los problemas a los vecinos». Según el portavoz de Vertivega, la Consejería de Medio Ambiente de Murcia les trasladó que tiene contemplado un plan de actuación hasta marzo con el sellado de un vaso, pero no en la retirada de lixiviados. «Dicen que esperan la llegada de fondos europeos que aún no están consignados, pero no vamos a permitir que nos sigan mareando y que los malos olores duren años», se queja Torá, que pide que se selle la balsa hasta que se retiren los líquidos tóxicos. Vertivega, además, asegura que esa balsa se construyó sobre una zona protegida como LIC. «A corto y medio plazo no vemos solución a esta pesadilla», lamenta.