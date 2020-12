Los semáforos instalados el pasado mes de agosto en la confluencia de los paseos de La Libertad y Juan Aparicio, y en el Paseo Vista Alegre y la entrada al muelle pesquero, frente al Casino de Torrevieja, siguen sin funcionar más de cuatro meses después de ser puestos. Los puntos semafóricos ubicados en esas dos concurridas zonas de la ciudad, de acceso al recinto portuario, se mantienen apagados. El edil de Seguridad, Federico Alarcón, confirmó a este diario que el problema es la falta de acometida eléctrica que tiene que dar la empresa Iberdrola y que aún no ha realizado, ante la extrañeza, reconoció, del Ayuntamiento por la tardanza en dotar de luz a estos semáforos.

De momento, siguen sirviendo de adorno, pero su función era la de regular el tráfico tanto rodado como peatonal en las zonas con más afluencia de la ciudad, principalmente en verano y en fin de semana, cuando miles de personas cruzan a diario la intersección de los dos conocidos paseos. Los conflictos entre peatones y conductores son continuos, sobre todo por las tardes y noches. Los peatones cruzan y forman grandes colas de vehículos que salen de la zona portuaria, de los locales de ocio de Marina Salinas y del aparcamiento del puerto. A veces, las retenciones llegan hasta el paseo Vista Alegre, donde se ubican los otros cuatro semáforos instalados y que tampoco funcionan.

Parece que la regulación semafórica en la ciudad siempre tiene que sufrir algún retraso. El contrato de mantenimiento de los semáforos, que incluía como mejoras los nuevos discos, se retrasó nada menos que tres años y no se adjudicó hasta junio de 2019, ya con el gobierno del PP, que se encontró con la adjudicación prácticamente ultimada. El mantenimiento de los 43 cruces semafóricos con los que cuenta la ciudad -con una media de cinco semáforos cada uno- la asumió la empresa Murciana de Tráfico, por 356.000 euros por cuatro años. Los técnicos validaron su oferta con una baja del 43% sobre el precio de licitación inicial, y contemplaba una mejora relevante: la ubicación de tres nuevos puntos semafóricos en cruces que han generado muchos problemas de tráfico en los últimos años. Y ahora que se han puesto, no pueden funcionar porque no tienen luz.