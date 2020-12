El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) ha comunicado con un vídeo difundido por el Ayuntamiento que ha dado positivo en el test PCR por coronavirus. En la intervención indica que se encuentra en su casa "siguiendo las recomendaciones médicas", en periodo de cuarentena, con síntomas leves. "Afortunadamente me encuentro bien", indica, mientras anima a los vecinos de Orihuela a "ser muy estrictos y rigurosos" con las medidas de prevención y "a mí lo que me toca es llevar cuidado con la cuarentena para proteger a las personas que me rodean".

Bascuñana (61), licenciado en medicina y cirugía y que fue gerente del Hospital Vega Baja, insiste en los oriolanos se cuiden y culmina el corto mensaje con un saludo.

Desde que comenzó la pandemia en el término municipal de Orihuela se han registrado más de 2.200 casos de covid 19 y han fallecido 47 personas. Durante la primera ola el municipio fue uno de los que menos incidencia sufrió mientras que en octubre y noviembre la Generalitat tuvo que imponer restricciones al registrar más de seiscientos casos por cien mil habitantes. Aunque esa incidencia se había rebajado hasta menos de la mitad ha vuelto a repuntar desde el puente de la Constitución y las fiestas navideñas.