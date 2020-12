El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado con una fórmula contractual singular para resolver la sustitución de actos de la Cabalgata de Reyes, prohibida para evitar aglomeraciones por la crisis sanitaria. Va a adjudicar a la empresa «Tel Tec Tic On line» la instalación de un campamento de los Reyes Magos que abrirá los días 2, 3, 4 y 5 de enero en el recinto portuario. El área de Fiestas dirigida por Concha Sala (PP) va a invertir 76.000 euros en esta prestación. Técnicamente los expertos lo han bautizado como «un contrato de patrocinio asimilado a un contrato negociado sin publicidad» (sic). A ese importe se añadirá lo que aporten las empresas Agamed (capital mixto con participación municipal) y Ribera (concesionaria de la gestión del área sanitaria financiada por la Generalitat). El Ayuntamiento no ha especificado el montante de ambos patrocinios, que ubicarán su publicidad en el recinto de 2.000 metros cuadrados que se está levantando en el puerto junto a la lonja y el dique de Levante y en la web de la actividad. En cualquier caso, aclaró la edil Sala, el coste de estos cuatro días de campamento -también habrá uno en La Mata el día 5- es menor que el necesario para realizar una Cabalgata. Sin embargo el contrato de patrocinio, que está contemplado en la ley de Contratos del Sector Público, funciona a la inversa. Es una empresa la que sufraga un servicio que quiera prestar el municipio a cambio de que el Ayuntamiento publicite su marca. En este caso es el Ayuntamiento el que paga a la mercantil que pone los medios. Además, el contrato negociado sin publicidad, requiere, como su nombre indica, de la participación de varias empresas con la presentación de presupuestos para negociar la adjudicación a la más ventajosa. Algo que no se ha producido. En el expediente se habría justificado la ausencia de otros presupuestos en el hecho de que esta mercantil es la única que puede ofrecer en exclusividad la presencia de los figurantes de Reyes Magos y ambientación navideña correspondiente. El expediente no figura en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja, ni el portal de Contratación del Estado.

El contrato para la instalación de este Campamento Real es el octavo acuerdo impulsado y cerrado por la edil de Fiestas, Concha Sala, para cubrir los actos de las fiestas patronales. Con el nuevo desembolso la factura se eleva a 300.000 euros. Seis de los ocho se han adjudicado a dedo.

Fue el representante de la empresa Santiago Sanus el que ofertó, presumiblemente de forma espontánea, a la edil Concha Sala a través de una comunicación registrada en el Ayuntamiento este servicio con todas las garantías sanitarias. En su propuesta advertía que para no cobrar entrada debía llegar a algún de acuerdo de patrocinio con «entidades privadas y públicas». Probablemente por falta de tiempo el Ayuntamiento se apresuró a garantizar casi el coste total.

38 actores y figurantes, y turnos de media hora para 150 visitantes

En total intervendrán en las recreaciones de campamento real 38 actores y figurantes. Los visitantes seguirán estrictamente las medidas y recomendaciones sanitarias. El acceso es gratuito pero con cita previa. Con el acceso de 150 personas simultáneamente, agrupadas por unidades familiares. El recinto ocupará un espacio de alrededor de 2.000 metros cuadrados. La visita se realizará de forma escalonada y por grupos cerrados, los días 2, 3, 4 y 5 de enero, desde las 10:00 a las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:30 horas, y tendrá una duración de 30 minutos. Todas las personas interesadas en realizar una visita al deberán solicitar una cita previa en la página web www.campamentorealtorrevieja.com a partir d hoy jueves, a las 16:00.