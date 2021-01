El alcalde de Callosa de Segura, el popular Manuel Martínez, ha enviado un escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el que le insta a que incremente las medidas restrictivas en el municipio tras dispararse los casos de coronavirus en los últimos días. Aunque en el escrito el regidor no especifica qué medidas debería adoptar el Consell, Martínez ha aclarado a INFORMACIÓN que es el cierre perimetral de la localidad, su confinamiento, como hoy ha decretado la Generalitat para 26 municipios de la Comunidad Valenciana con una incidencia similar a la que tiene ahora mismo Callosa de Segura, que tiene 1.100 casos por 100.000 habitantes, lo que supone unos datos inasumibles para un municipio de poco más de 19.000 vecinos y que cuadruplica la media nacional. El regidor, en el escrito, señala que Callosa está "en un momento muy crítico" y que ha agotado todas las competencias municipales por lo que "me veo en la obligación de instarles, como autoridades autonómicas con competencia en ello, a la adopción de medidas más restrictivas para nuestro municipio que realmente resulten efectivas para frenar el ritmo de contagios, pues no sólo una evolución incontrolada debilita aún más nuestro sistema de sistema de atención primaria sino que además colapsa el hospital de referencia por la amplitud de pueblos de la Vega Baja al que asiste".

Martínez recuerda que desde el Ayuntamiento se han ido adoptando medidas restrictivas en aquellas competencias municipales que ostenta complementando a las dictadas por la normativa estatal y autonómica, como es el cierre de parques infantiles, de los edificios municipales, la suspensión de actividades municipales o control de aforos. Aún así, señala el alcalde en el escrito dirigido a Puig, "y a pesar de haber incluso recomendado el autoconfinamiento a la población callosina, nos encontramos con que la tasa de contagios sigue creciendo, por lo que es obvio que aún pendientes de conocer los datos de las fiestas navideñas lejos de bajar el aumento será significativo cuando se computen datos de las vacaciones".

El regidor solicita al Consell "medidas contundentes" y un refuerzo de la Policía Autonómica en la localidad para controlar las restricciones en los establecimientos hosteleros y comerciales dado que "somos municipios donde las plantillas de Policía Local son reducidas y tienen un exceso de trabajo con la gestión y control de incumplimientos de la normativa Covid-19". Además, le solicita al jefe del Consell que se permita a los ayuntamientos "y en concreto al nuestro", la contratación de agentes de policías locales para poder aumentar las plantillas de la Policía Local "aunque sea de forma temporal y excepcional y así poder controlar con mayor exhaustividad el cumplimiento de la normativa en materia de sanciones Covid-19".

El Ayuntamiento de Callosa ha tenido conocimiento, a través de la Dirección de Salud Publica de los datos de contagio por covid en la población. En un informe, que ha desvelado este diario, el responsable de Salud Pública en la comarca desgrana los datos de incidencia en todos los municipios de la Vega Baja y Callosa de Segura es el que más casos ha experimentado en los últimos días. No obstante, estos datos siguen sin coincidir con los publicados por la Conselleria de Sanidad en la web habilitada por este departamento, que señala que hay 59 casos en las dos últimas semanas, mientras que Salud Pública eleva los contagios a 130. Un hecho que el regidor callosino ha puesto de relieve en el escrito enviado a Ximo Puig mostrando su "malestar" por las discrepancias entre los datos publicados por la Conselleria de Sanidad y los facilitados por el departamento de Salud Pública de Orihuela, "que lo único que generan es duda e incertidumbre acerca de la situación real y no permiten adoptar medidas respaldadas por la evolución cierta de la pandemia", le reprocha Manuel Martínez. En este municipio han fallecido siete personas por Covid-19 desde que se declaró la pandemia.

Bando con más restricciones

El alcalde de Callosa de Segura, ante estos preocupantes datos y a la espera de que el Consell adopte las medidas restrictivas que pide el municipio, ha emitido un bando pidiendo a la población el autoconfinamiento. Además, se aplican nuevas medidas extraordinarias que estarán en vigor desde el 6 de enero hasta el próximo día 20. En el bando del Ayuntamiento, se suspenden todas las actividades culturales y sociales y los eventos. La biblioteca, por su parte, permanecerá cerrada, excepto para préstamos. Además, siguen suspendidas las escuelas deportivas y competiciones no federadas y el aforo del centro deportivo se reduce al 25%.

Otras de las medidas restrictivas adoptadas son que el aforo del mercadillo se reduce al 50%, se prohíben las ampliaciones de terrazas en hostería y se solicita a la población que salga de sus casas, en la medida de lo posible, solo para las tareas imprescindibles, además de que reduzcan al mínimo las reuniones sociales y familiares.