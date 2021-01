2.000 euros mensuales. Es lo que ha percibido el alcalde de Torrevieja y tres ediles como indemnización por asistencia a las juntas de gobierno el pasado mes de noviembre. Cada concejal del gobierno local sin dedicación plena en el Ayuntamiento -sin nómina municipal- tiene derecho a ser retribuido por asistencia a órganos colegiados, 250 euros por sesión. En noviembre se celebraron once de estas reuniones y se cobraron ocho. Cuando se celebran dos en el mismo día solo se cobra por una. Según las cifras que aporta Sueña Torrevieja, el alcalde Eduardo Dolón (PP) y concejales dedicaron dos horas y media de tiempo en total a esas sesiones, a las que acuden de forma telemática, con lo que la retribución dedicada a las juntas es de 44 euros por minuto. El acta de cada una de las reuniones refleja su duración. Salvo casos muy excepcionales las junta de gobierno -sobre todo en un equipo monocolor como el actual- son puramente rutinarias. Los puntos del orden del día donde se decide el grueso de la gestión municipal se plantean con expedientes ya informados por los técnicos y su aprobación es automática, aunque supervisados por los ediles

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, asegura que, con estas cifras, el equipo de gobierno «bate récord histórico celebrando 11 juntas de gobierno durante el mes de noviembre y pagará más de 7.500 euros a varios ediles por asistir, incluido el alcalde de Torrevieja. Según Samper «Eduardo Dolón y los ediles Carmen Gómez, Federico Alarcón y Ricardo Recuero percibirán cerca de 44 euros por minuto por una duración total de 155 minutos». Para la misma fuente «esto automáticamente coloca en el TOP-3 de los alcaldes españoles que más cobran a Eduardo Dolón, que entre su sueldo de diputado provincial por 73.300 euros anuales, más sus indemnizaciones en el Ayuntamiento, supera fácilmente los 100.000 euros al año».

Samper cuestiona la falta de previsión que a su juicio ha tenido el Gobierno local para resolver cuestiones que han llegado «a última hora, después de haber tenido meses para ello, como la aprobación de la mayoría de contratos de las fiestas, iluminación navideña incluida, y que han obligado a realizar juntas extraordinarias y casi extra-extraordinarias». Samper, que también formó parte de la junta de gobierno en el anterior mandato de izquierdas entre 2015 y octubre de 2016, consideró que «esta mala gestión del equipo de gobierno repercute en que todos los ciudadanos tengamos que pagar a precio de oro el minuto por asistencia a estos órganos colegiados. Mientras que en plena crisis económica hay autónomos y pequeños empresarios que lo están pasando mal, el alcalde no tiene inconveniente en acumular juntas de gobierno que podrían comprimirse en una sola y no en varias». Sueña cree que el gobierno del PP ha «pulverizado los datos del anterior equipo de gobierno» y recuerda que fueron «unos datos que el PP usó la pasada legislatura para arremeter contra algunos concejales». Recuerda que esta estimación no incorpora las percepciones por asistencias a comisiones informativas, juntas de portavoces y plenos

Los ediles que reciben indemnizaciones renuncian al sueldo municipal para hacer compatibles sus propias actividades laborales fuera del Ayuntamiento. El alcalde como diputado; Alarcón para ejercer como abogado y asesor; Carmen Gómez, profesora de secundaria; y Ricardo Recuero para proseguir como director de un colegio. Tecnología aliada de los cargos públicos que han podido, no sin polémica, alcanzar el don de la ubicuidad al asistir a estas reuniones mientras permanecían en sus puestos de trabajo o conducían, como fue el caso de la edil Carmen Gómez a la hora de asistir a una comisión informativa -a la vista de los miembros de la oposición-.